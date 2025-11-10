Το χάρηκε πολύ ο Αλαφούζος

Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό επί του ΠΑΟΚ χθες, νίκη που έκανε πολύ χαρούμενο και τον Γιάννη Αλαφούζο. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ θεωρεί ότι έχει κάνει το καθήκον του με την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να υπάρξει γκρίνια και απογοήτευση από τόσο νωρίς μετά την πρόσληψη του Ισπανού. Γκρίνια και απογοήτευση όχι για τον προπονητή, αλλά γενικά για αυτό το νέο ξεκίνημα που γίνεται. Γι’ αυτό και ήταν πολύ χαρούμενος χθες βράδυ, μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ. Αποτέλεσμα που επιτρέπει στους «πράσινους» να πάνε με ηρεμία στη διακοπή, νίκη που φέρει τη σφραγίδα του Μπενίτεθ, με δεδομένα τα πολλά προβλήματα τραυματισμών και τη φόρμα του αντιπάλου.

Νοοτροπία πρωταθλητή

Το αποτέλεσμα στη Λεωφόρο έκανε χαρούμενο και τον Ολυμπιακό, ο οποίος με τη νίκη του επί της Κηφισιάς έστειλε μήνυμα σε όλους. Μήνυμα που λέει το εξής: Οι πρωταθλητές είναι πολύ δυνατοί πνευματικά και δεν επηρεάζονται από όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη. Μετά την 6άρα από τη Μπαρτσελόνα οι «ερυθρόλευκοι» πήραν εύκολα το ντέρμπι με την ΑΕΚ, μετά την ισοπαλία σαν ήττα με την Αϊντχόφεν πήραν το τρίποντο κόντρα σε μια ομάδα που έχει δυσκολέψει τους πάντες φέτος, έχοντας ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ από το 3-1 με το οποίο επικράτησαν. Και υπάρχει και κάτι ακόμη που προκαλεί χαμόγελα στον Πειραιά: Και πέρυσι τον Νοέμβριο πάτησε κορυφή η ομάδα του Μεντιλίμπαρ και δεν έπεσε από αυτή μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη του Ζέλσον

Στον Ολυμπιακό, από ό,τι μαθαίνω, δεν είναι χαρούμενοι μόνο για τη νίκη και την 1η θέση, αλλά και για τον Ζέλσον Μάρτινς. Το ταλέντο του Πορτογάλου εξτρέμ δεν το αμφισβητεί κανείς, το είχε δείξει και την περσινή σεζόν άλλωστε, υπήρχε όμως ένας… αστερίσκος σε ό,τι αφορά το κατά πόσο μπορούσε να γίνει ουσιαστικός στο παιχνίδι του. Δεν αρκεί μόνο το θέαμα, η περίτεχνη ενέργεια, χρειάζεται και η ουσία. Είναι απαραίτητη. Σε αυτόν τον τομέα ο Ζέλσον έχει βελτιωθεί φέτος καθώς σκοράρει, κερδίζει πέναλτι, μοιράζει ασίστ, γενικά γίνεται όλο και πιο καθοριστικός για την ομάδα και αυτό ήταν που περίμενε από τον ίδιο ο Μεντιλίμπαρ.

Προβληματισμός για Γιόβιτς

Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει κόντρα στον ΟΦΗ μια νίκη που χρειαζόταν πάρα πολύ, έχοντας ξανά για σκόρερ τον Πινέδα. Η αγωνιστική άνοδος του Μεξικανού είναι πολύ σημαντικό, πολύ ευχάριστο νέο για την ομάδα του Νίκολιτς, ο οποίος… ανάσανε μετά το τρίποντο στο Παγκρήτιο. Στη Φιλαδέλφεια, πάντως, υπάρχει προβληματισμός για τον Γιόβιτς που ήρθε ως το μεγάλο όνομα αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει ρυθμό, να βρει τα πατήματά του και να γίνει πρωταγωνιστής. Ο προπονητής είχε προβλέψει πως ο Σέρβος φορ θα έπαιρνε τα πάνω του μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου, φτάσαμε όμως σε αυτή του Νοεμβρίου και δεν υπάρχει κάποια σημαντική βελτίωση, με αποτέλεσμα κάποιοι στους «κιτρινόμαυρους» να προβληματίζονται πολύ.

Πλήρης σύγχυση

Τέσσερις μεταγραφές ζήτησε ο Χιμένεθ από τον Καρυπίδη τον Ιανουάριο προκειμένου να βελτιωθεί ο Άρης. Καλά κάνει, φυσικά, ο Ισπανός προπονητής και ζητάει ενίσχυση, είναι όμως σίγουρος ότι θα είναι στον πάγκο όταν θα έρθει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος; Το κλίμα είναι πολύ βαρύ όπως φάνηκε και από τις αποδοκιμασίες μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης και ο Καρυπίδης ψάχνει τρόπο για να το γυρίσει. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μέσω νικών, αν αρχίσει να παίρνει αποτελέσματα η ομάδα, πόσο εύκολο όμως είναι να γίνει αυτό; Ο Άρης άλλαξε σχεδόν όλο το ρόστερ το καλοκαίρι επειδή έτσι ήθελε ο Ουζουνίδης, έδιωξε γρήγορα τον Ουζουνίδη για να φέρει τον Χιμένεθ που θέλει τώρα να αλλάξει ξανά το ρόστερ, μια κατάσταση, γενικά, που δεν οδηγεί πουθενά. Μόνο σε αποτυχία και αποδοκιμασίες.

Τώρα είδε τον Τεττέη

Η Εθνική ομάδα θα έρθει ξανά στο προσκήνιο λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος και μια κλήση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα συζητηθεί. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός πήρε τον Τεττέη στην Εθνική μετά τον τραυματισμό του Ιωαννίδη και δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς στο ότι τη δικαιούται αυτή την κλήση με τις εμφανίσεις που κάνει με την Κηφισιά. Η ένσταση έγκειται στο γεγονός ότι την άξιζε και πριν αλλά ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν τον είχε επιλέξει. Τώρα όμως, έχοντας υπογράψει και σε μεγάλη ομάδα, ο Γιοβάνοβιτς τον είδε και πείστηκε ότι αξίζει να κληθεί στην Εθνική. Η γνωστή τακτική που ακολουθούν όλοι οι προπονητές της Εθνικής Ελλάδας και την οποία πολλοί πίστευαν -και εύχονταν- ότι δεν θα ακολουθούσε και ο Ιβάν.