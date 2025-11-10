Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθηθεί μια διαδικασία για τους διαγωνισμούς με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους, ενώ τον Ιούνιο θα αρχίσει η εγκατάσταση των 1.000 καμερών, οι οποίες θα λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών, ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Μέσα από αυτές θα λειτουργεί και η ΕΛΑΣ, η οποία θα επιβάλλει τα πρόστιμα ηλεκτρονικά», δήλωσε ο υπουργός μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100.3.

«Οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής ήταν να τοποθετηθούν τώρα, αλλά αντιλαμβάνομαι υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν γνωρίζω ακριβώς», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Ερωτηθείς για τυχόν καθυστερήσεις εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε:

«Υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι ρυθμοί πολλών αρχών και πολλών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ αργοί και ορισμένες φορές αντιδρώ κι εγώ επειδή υπάρχει μια χαλαρότητα συνολικότερη στα πράγματα, η οποία είναι εξοργιστική. Έχει σημασία να δούμε πώς μπορεί το Δημόσιο να λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».

Αναφορικά με τις εξαγγελίες του με αφορμή το αιματηρό περιστατικό με τους 2 νεκρούς στα Βορίζια Κρήτης, ο υπουργός σημείωσε πως «πρέπει να τελειώνουμε με την αντίληψη της ανοχής, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η αστυνομία δεν θα αφήσει τους νταήδες και τους μαφιόζους».

«Θα γίνουν εκτεταμένοι έλεγχοι και σε συγκεκριμένες οικογένειες για να ξεριζωθεί το κακό. Όποιος σηκώσει όπλο σε κοινωνική εκδήλωση θα οδηγείται στο αυτόφωρο και στη φυλακή».