Ο δημοσιογράφος, Χάρης Λεμπιδάκης, ανακοίνωσε μέσα από το προφίλ του στο Instagram ότι αποχωρεί από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ. Θυμίζουμε ότι αυτή είναι η δεύτερη αποχώρηση μετά την Άννα Κανδύλη, η οποία δεν συνεχίζει για προσωπικούς λόγους.

Το μήνυμα στο Instagram

Ο Χάρης Λεμπιδάκης σημείωσε στο προφίλ του στο Instagram σχετικά με την αποχώρησή του από την εκπομπή «Το ‘χουμε»: «Όταν ξεκινούσε αυτό το παρεάκι το συγκεκριμένο τηλεοπτικό ταξίδι υπήρχε όραμα, προσμονή και δίψα για δουλειά και συνεργασία! Μετά από δύο μήνες και κάτι αποχωρώ από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού και από τον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι! Είναι μία απόφαση που πήρα μέσα στο Σαββατοκύριακο και σίγουρα δεν χαίρομαι για την κατάληξη αυτή γιατί δεν ήταν κάτι το οποίο σχεδίαζα – τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή – γιατί έχω μάθει να παλεύω και στις δύσκολες συνθήκες!

Πράγματα και καταστάσεις που δεν επέτρεπαν τον ενθουσιασμό και το μεράκι που είχα όλο αυτό το διάστημα να δουλεύω, με υποχρεώνουν να αφήσω κάτι που με βρήκε σύμφωνο από την αρχή όταν ο Κώστας με προσέγγισε με πολύ όμορφο και επαγγελματικό τρόπο για να συνεργαστούμε. Δεν το μετάνιωσα και ήταν μία επιλογή που ακόμη και σήμερα θα την έκανα.

Έχω μάθει – με τα λάθη μου σαφώς – να εργάζομαι σκληρά και ένα πράγμα που μου αφήνει αυτή η συνεργασία είναι ότι με ενεργοποίησε να βγω στο δρόμο, να κάνω ρεπορτάζ και να μοιραστούμε με το τηλεοπτικό κοινό όμορφες συνεντεύξεις και πληροφορίες! Παράλληλα μπαίνουν στο κάδρο και κάποιες υποχρεώσεις που είχα μιλήσει με το κανάλι που έρχονται από τον Φεβρουάριο και είχα εκφράσει την επιθυμία μου ότι θέλω να το κάνω παράλληλα ή να υπάρχει χρόνος να φύγω στο εξωτερικό κάτι που θα έφερνε δυσκολίες στο πλαίσιο της συνεργασίας!

Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον φίλο Κώστα και να του πω ότι οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί τη βοήθεια μου θα την έχει. Θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι και συγκεκριμένα την Άλκηστη Μαραγκουδάκη, τη Δώρα Γερογιάννη και την Αγλαΐα Παγώνα για τις αγωνίες και τις άπειρες συζητήσεις που κάναμε από τον Αύγουστο για να υπάρχει μία καλή συνεργασία και ένα ωραίο αποτέλεσμα στην εκπομπή.

Επίσης, θέλω να κάνω μία μεγάλη αγκαλιά και να πω ευχαριστώ στην Ελεάνα, τη Δήμητρα για το δύσκολο «καθημερινό κουπί» που τραβάνε στο στήσιμο της εκπομπής. Κυριάκο, Δέσποινα, Παναγιώτη, Ναταλία, Τζό, Αλέξη, Μαρία, Φανή, Στέλιο, Κωνσταντίνα, Μάκη, Τάσο, Βαλάντη, Ιωάννα είστε πρωταγωνιστές και συνεχίστε να στηρίζετε αυτό που υπηρετείτε!».

«Έπαθα σοκ με το δημοσίευμα»

Ο Χάρης Λεμπιδάκης ήταν πρόσφατα καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και είχε απαντήσει σχετικά με ένα δημοσίευμα που το ρεπορτάζ τον ήθελε να είναι εκτός εκπομπής του Κώστα Τσουρού. Πιο συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος είπε: «Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι μέλος της εκπομπής και είμαι ένας συνεργάτης του Σκάι. Με έκπληξη διάβασα αυτό το δημοσίευμα. Έπαθα ένα σοκ. Η συγκεκριμένη εκπομπή γενικά στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ έχει πολλά ρεπορτάζ που δεν μπορώ να επιβεβαιώσω και να διαψεύσω. Χθες ήμουν στεναχωρημένος και πιο πολύ απογοητευμένος και θέλω πολύ να πεις πόσο καιρό αυτή η συνέντευξη είχε σχεδιαστεί. Ξέρω γιατί το λέω, για να μην υπάρχουν σκιές και μομφές από άτομα του χώρου. Ο Κώστας Τσουρός (όταν τον ενημέρωσα) δήλωσε άγνοια. Έπαθε σοκ με όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Με ενοχλεί που υπάρχουν διαρροές. Δεν ξέρω αν είναι μέσα από το κανάλι».

«Με προβληματίζει που είναι χαμηλά τα νούμερα τηλεθέασης και έχω ενοχλήσει τον κόσμο που πρέπει. Ο Κώστας μιλάει καθημερινά με το κανάλι και θα παρθούν κάποιες αποφάσεις. Εγώ μετά θα φύγω και θα πάω στη δουλειά μου. Αν υπάρχει θέμα δικής μου αποχώρησης, δεν υπάρχει θέμα να έχω παραιτηθεί. Ζήτησα να δω από πού και πώς έφυγε το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Εμένα με θίγει, και την Άννα Κονδύλη και τον Στέργιο», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Χάρης Λεμπιδάκης.