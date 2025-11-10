Μια γυναίκα από τη Νεμπράσκα, που γεννήθηκε χωρίς μεγάλο μέρος του εγκεφάλου της, αψήφησε κάθε ιατρική πρόβλεψη και γιόρτασε τα 20ά της γενέθλια. Πρόκειται για ένα «ιατρικό θαύμα» που συγκινεί τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Άλεξ Σίμπσον έκλεισε τα 20 στις 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KETV. Όταν γεννήθηκε, οι γιατροί είχαν διαβεβαιώσει τους γονείς της ότι ήταν απολύτως υγιής. Δύο μήνες αργότερα, όμως, μια εξέταση ρουτίνας αποκάλυψε ότι έπασχε από υδρανεγκεφαλία, μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση, κατά την οποία μεγάλα τμήματα του εγκεφάλου απουσιάζουν και αντικαθίστανται από εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Οι γιατροί ενημέρωσαν τότε την οικογένεια ότι η Άλεξ είχε μόνο ένα μικρό «κομμάτι» εγκεφαλικού ιστού, «όσο ένα μικρό δάχτυλο», στη βάση του κρανίου της. Τους προειδοποίησαν ότι δεν θα ζούσε για πάνω από 5 χρόνια. «Πριν από είκοσι χρόνια ήμασταν τρομοκρατημένοι, αλλά η πίστη είναι αυτό που μας κράτησε ζωντανούς», δήλωσε ο πατέρας της, Σον Σίμπσον, μιλώντας στο KETV.

Παρότι η Άλεξ στερείται των τμημάτων του εγκεφάλου που επιτρέπουν την όραση και την ακοή, η οικογένειά της πιστεύει ακράδαντα ότι αντιλαμβάνεται περισσότερα από όσα μπορούν να κατανοήσουν οι γιατροί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Αν κάποιος γύρω της είναι αγχωμένος, δεν χρειάζεται καν να μιλήσει, η Άλεξ το νιώθει. Αν η γιαγιά μου πονάει, η Άλεξ το αισθάνεται. Είναι απίστευτο», εξηγεί ο 14χρονος αδελφός της, Σ. Τζέι Σίμπσον. Ο Σ. Τζέι δηλώνει περήφανος που είναι αδελφός της και αφιερώνει χρόνο για να μελετά τη σπάνια πάθησή της, προκειμένου να τη φροντίζει όσο καλύτερα μπορεί. «Η Άλεξ μας έχει μάθει τι σημαίνει δύναμη και επιμονή. Είναι το θαύμα της οικογένειάς μας», λέει.

Η ιστορία της Άλεξ Σίμπσον έχει συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αποτελεί σπάνιο παράδειγμα επιβίωσης για ασθενείς με υδρανεγκεφαλία, μια πάθηση που, σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις, επιτρέπει σε ελάχιστα παιδιά να φτάσουν στην ηλικία των 5 ετών.

Η οικογένεια Σίμπσον λέει πως η ζωή με την Άλεξ τους δίδαξε να εκτιμούν κάθε στιγμή. «Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον», προσθέτει ο πατέρας της, «αλλά κάθε μέρα μαζί της είναι ένα δώρο».