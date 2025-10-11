Προτού παρουσιαστεί ενώπιον της Εθνικής Εισαγγελίας Οικονομικών τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, για να ενημερωθεί για την ημερομηνία φυλάκισής του, ο Νικολά Σαρκοζί επέλεξε να συγκεντρώσει τους πιο πιστούς του υποστηρικτές για μια ιδιαίτερη βραδιά. Το βράδυ της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, τους κάλεσε στο Pavillon des Étangs, έναν πολυτελή χώρο στο Δάσος της Βουλώνης — ένα σκηνικό που, όπως αποκαλύπτει το Le Figaro Magazine, θύμιζε μια ιδιότυπη τελετή αποχαιρετισμού πριν από την έναρξη της ποινής του.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια κάθειρξης για «εγκληματική συνωμοσία», στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από το καθεστώς της Λιβύης. Αν και έχει ασκήσει έφεση, η διαδικασία αυτή δεν αναστέλλει την έκτιση της ποινής του — γεγονός που καθιστά την επικείμενη φυλάκισή του πρακτικά αναπόφευκτη.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ο στενός συνεργάτης του Μακρόν, Εμανουέλ Μουλέν

Περίπου 150 άτομα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του πρώην προέδρου. Ανάμεσά τους βρίσκονταν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα sudouest.fr, αρκετές εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής σκηνής, όπως η παραιτηθείσα Υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι, ο δήμαρχος της Λα Μπολ Φρανκ Λουβριέ, καθώς και η Εμανουέλ Μινιόν, πρώην διευθύντρια του γραφείου του στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ωστόσο, ήταν η παρουσία του Εμανουέλ Μουλέν που προκάλεσε τον μεγαλύτερο σάλο. Η ιστοσελίδα Mediapart αποκάλυψε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Μεγάρου των Ηλυσίων και στενός συνεργάτης του Εμανουέλ Μακρόν παρευρέθηκε στη βραδιά προς τιμήν του Νικολά Σαρκοζί — μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Στην εκδήλωση βρισκόταν επίσης και η Κατρίν Πεγκάρ, σύμβουλος πολιτισμού του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενισχύοντας την εντύπωση ότι η σιωπηλή στήριξη προς τον πρώην πρόεδρο ξεπερνούσε τα όρια της ιδιωτικής ζωής.

Η «αθωότητα» του Σαρκοζί και η αναφορά σε ιστορικά παραδείγματα

Ο Νικολά Σαρκοζί δεν έχασε την ευκαιρία να επαναλάβει την αθωότητά του, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός RTL. «Αυτό που μου συνέβη θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα», δήλωσε στην ομιλία του, υιοθετώντας έναν τόνο που συνδύαζε πικρία και πρόκληση.

Στην προσπάθειά του να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα δικαστικής αδικίας, έκανε αναφορά σε ιστορικά παραδείγματα — την περίφημη υπόθεση Ντρέιφους, αλλά και τον Εντμόν Νταντές, τον θρυλικό Κόμη του Μόντε Κρίστο από το έργο του Αλέξανδρου Δουμά — φιγούρες που, όπως υπονόησε, καταδικάστηκαν άδικα για «πλαστογραφία» και υπέστησαν την κοινωνική και προσωπική ταπείνωση που ο ίδιος δηλώνει πως βιώνει.