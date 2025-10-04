Απόλυτα προσηλωμένη στον σύζυγό της παραμένει η Κάρλα Μπρούνι, η οποία, σύμφωνα με τη βιογράφο της, εμφανίζεται αποφασισμένη να σταθεί στο πλευρό του Νικολά Σαρκοζί «σαν βράχος» κατά τη διάρκεια της πενταετούς ποινής φυλάκισης που του επιβλήθηκε.

«Θα τον επισκέπτεται κάθε μέρα στη φυλακή και θα κάνει τα πάντα για να τον βγάλει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Γαλλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Carla: A Secret Life», Μπεσμά Λαλαουρί, σε άρθρο της στους Times περιγράφει την πρώην Πρώτη Κυρία ως «έξυπνη, λαμπερή και με μεγάλη αφοσίωση», εκτιμώντας πως δεν πρόκειται να τον εγκαταλείψει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η απόφαση του δικαστηρίου στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 θεωρείται ιστορική: ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία, με την κατηγορία ότι οι στενοί του συνεργάτες προσπάθησαν να εξασφαλίσουν παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι. Παράλληλα, αθωώθηκε για τις κατηγορίες περί διαφθοράς και παράνομης χρηματοδότησης εκστρατείας, αναφέρει η εφημερίδα OnTime.

Ο πρώην πρόεδρος αναμένεται να οδηγηθεί τον Οκτώβριο στη φυλακή La Santé στο Παρίσι, όπου τα κελιά είναι μόλις 12 τετραγωνικών μέτρων και τα κρεβάτια έχουν πλάτος 80 εκατοστά. Έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου».

«Θα πάω, αλλά με το κεφάλι ψηλά»

Βγαίνοντας από την αίθουσα, δήλωσε με έμφαση: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά». Παρόλα αυτά, η απόφαση συνεπάγεται ότι θα εκτίσει μέρος της ποινής ακόμη κι αν προσφύγει, με πολλούς να κάνουν λόγο για μια από τις πιο αυστηρές ποινές που έχουν επιβληθεί σε πρώην ηγέτη της Γαλλίας.

Την ίδια στιγμή, και η ίδια η Μπρούνι βρίσκεται αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη. Από τον Ιούλιο του 2024 τελεί υπό δικαστική επιτήρηση, κατηγορούμενη για απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων και πιθανή χειραγώγηση μαρτύρων. Παρά τους περιορισμούς και την απαγόρευση επικοινωνίας με εμπλεκόμενους, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία, όπως και ο σύζυγός της.

Η βιογράφος της θεωρεί δεδομένη τη στάση που θα τηρήσει: «Όσο περιμένει να αποφασιστεί η δική της τύχη, η Μπρούνι, που είναι εξαιρετική μαγείρισσα, θα επισκέπτεται το σύζυγό της κάθε μέρα, στοιχηματίζω γι’ αυτό. Έξυπνη, λαμπερή και με έντονη αφοσίωση, θα κινήσει γη και ουρανό για να τον βγάλει όσο πιο γρήγορα γίνεται από τη φυλακή».

Το δικαστήριο αποφάσισε να μην οδηγηθεί άμεσα σε κράτηση ο πρώην Πρόεδρος, δίνοντας στους εισαγγελείς προθεσμία ενός μήνα για να του γνωστοποιήσουν την ημερομηνία έναρξης της έκτισης της ποινής, προκειμένου να αποφευχθεί η εικόνα άμεσης προσαγωγής του.

Η δικαστής Ναταλί Γκαβαρίνο έκρινε πως ο Σαρκοζί «επέτρεψε στους στενούς του συνεργάτες να αναζητήσουν οικονομική υποστήριξη από το λιβυκό καθεστώς», απόφαση που αποτελεί την πρώτη περίπτωση καταδίκης πρώην Γάλλου προέδρου για απόπειρα χρήσης ξένων κεφαλαίων. Ο Σαρκοζί, που εξελέγη το 2007 και ηττήθηκε το 2012, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της τρίμηνης δίκης του, στην οποία υπήρχαν ακόμη έντεκα συγκατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και τρεις πρώην υπουργοί.

Παρά τα συνεχή σκάνδαλα που έχουν πλήξει την εικόνα του, ο Νικολά Σαρκοζί παραμένει κεντρική φυσιογνωμία της γαλλικής Δεξιάς, ενώ η σχέση του με την Κάρλα Μπρούνι συνεχίζει να τον κρατά στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Οι ρίζες της βασικής υπόθεσης ανάγονται στο 2011, όταν ένα λιβυκό πρακτορείο ειδήσεων, αλλά και ο ίδιος ο Μουαμάρ Καντάφι, ισχυρίστηκαν ότι το καθεστώς της Τρίπολης είχε διοχετεύσει εκατομμύρια ευρώ στην προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί. Ένα χρόνο αργότερα, το Mediapart δημοσίευσε έγγραφο μυστικών υπηρεσιών που έκανε λόγο για συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σαρκοζί απάντησε χαρακτηρίζοντας το έγγραφο πλαστό και υπέβαλε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση.

Ακολούθως, Γάλλοι ανακριτές θεώρησαν το έγγραφο αυθεντικό, χωρίς όμως να αποδειχθεί ποτέ η πλήρης μεταφορά χρημάτων. Η υπόθεση συνδέεται και με ταξίδια συνεργατών του στη Λιβύη την περίοδο που ήταν υπουργός Εσωτερικών. Το 2016, ο επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιεντίν ισχυρίστηκε ότι μετέφερε βαλίτσες με μετρητά στο Παρίσι, για να ανακαλέσει αργότερα, γεγονός που οδήγησε σε νέα έρευνα για πιθανή ψευδομαρτυρία — υπόθεση στην οποία τόσο ο Σαρκοζί όσο και η Μπρούνι έχουν προσωρινές κατηγορίες.

Ο Τακιεντίν, που ήταν επίσης κατηγορούμενος, πέθανε την περασμένη εβδομάδα στη Βηρυτό σε ηλικία 75 ετών, χωρίς να έχει εμφανιστεί στη δίκη. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Σαρκοζί επωφελήθηκε συνειδητά από «συμφωνία διαφθοράς» με το καθεστώς Καντάφι, το οποίο κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης το 2011.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, ο πρώην πρόεδρος επέμεινε ότι πρόκειται για σκευωρία βασισμένη σε ψευδή στοιχεία, κάνοντας λόγο για «σχέδιο εκδίκησης από ψεύτες και απατεώνες» του περιβάλλοντος Καντάφι. Υποστήριξε επίσης ότι οι κατηγορίες αποτελούν αντίποινα για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε η Γαλλία στη στρατιωτική επέμβαση εναντίον του λιβυκού καθεστώτος το 2011.

Σειρά καταδικαστικών αποφάσεων

Η υπόθεση της Λιβύης δεν είναι η μόνη που βαραίνει τον Σαρκοζί. Τον Ιούνιο, του αφαιρέθηκε το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής -η ανώτατη διάκριση της Γαλλίας- λόγω προηγούμενης καταδίκης για διαφθορά.

Συγκεκριμένα, είχε κριθεί ένοχος για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή το 2014, όταν προσπάθησε να εξασφαλίσει εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με νομική υπόθεση στην οποία εμπλεκόταν. Η ποινή προέβλεπε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι για έναν χρόνο, αλλά αφέθηκε υπό όρους τον Μάιο λόγω ηλικίας, αφαιρώντας το βραχιολάκι έπειτα από λίγο περισσότερο από τρεις μήνες.

Επιπλέον, πέρυσι καταδικάστηκε για παράνομη χρηματοδότηση της αποτυχημένης εκστρατείας επανεκλογής του το 2012, έχοντας δαπανήσει σχεδόν το διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο. Η ποινή του ήταν ενός έτους φυλάκιση, εκ των οποίων οι έξι μήνες με αναστολή.

Ο Σαρκοζί αρνείται όλες τις κατηγορίες και έχει ασκήσει έφεση κατά των αποφάσεων, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.