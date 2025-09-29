Η είδηση «βόμβα» έγινε γνωστή νωρίς το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, όταν ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νίκολα Σαρκοζί, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για ποινική συνωμοσία, μια πρωτοφανής εξέλιξη στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας, ακόμη και αν δεν είναι άγνωστο για τους Γάλλους να τιμωρούν αυστηρά όσους κάποτε θαύμαζαν.

Όταν ο Σαρκοζί και η Κάρλα Μπρούνι βγήκαν από την ακροαματική διαδικασία στο ποινικό δικαστήριο του Παρισιού, χέρι-χέρι, η Ιταλίδα πρώην σούπερ μόντελ, τραγουδίστρια και πρώην πρώτη κυρία δεν πήρε τα μάτια της από τον σύζυγό της. Καθώς δεκάδες μικρόφωνα στρέφονταν προς το ζευγάρι, ο Σαρκοζί, με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους δηλώνοντας: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά». Η σύζυγός του, φορώντας αθλητικά παπούτσια ώστε να μην υπερβαίνει σε ύψος τον μικροκαμωμένο σύζυγό της, άκουγε τα λόγια του με σχεδόν θρησκευτική στάση, ενώ στα πεπλατυσμένα χείλη της φαινόταν το πονηρό χαμόγελο της Μόνα Λίζα που έχουμε συνηθίσει. Καθώς αποχωρούσαν, η Μπρούνι, γρήγορη και αθόρυβη σαν γάτα, τράβηξε τον κόκκινο ανεμοθώρακα από το μικρόφωνο του δημοσιογράφου του Mediapart, του ειδησεογραφικού ιστότοπου που πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια πυροδότησε την υπόθεση κατά του Σαρκοζί, τον έριξε στο έδαφος και αποχώρησε ήρεμα, φανερά ευχαριστημένη με την κίνησή της.

Με αυτήν την παιδαριώδη αλλά ενστικτώδη χειρονομία, η Μπρούνι απέδειξε ότι θα αγωνιστεί για τον σύντροφό της που σύντομα θα φυλακιστεί. Λίγες ώρες αργότερα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram της, όπου το ζευγάρι βγαίνει από το δικαστήριο χέρι-χέρι, με το hashtag #LoveIsTheAnswer. Στο δικό της λογαριασμό στο Instagram, η 13χρονη κόρη τους, Τζούλια, συνέκρινε τους γονείς της με τον Τζον Λένον και την Γιοκό Όνο, προσθέτοντας: «Το καλό αίμα δεν ψεύδεται».

Τον περασμένο Ιανουάριο, η Μπρούνι παρουσίασε μια συλλογή ροζέ κρασιού χωρίς αλκοόλ στο Château d’Estoublon, στην περιοχή Alpilles της Προβηγκίας, που το ζευγάρι είχε αγοράσει πριν από πέντε χρόνια ως καταφύγιο. Το ονόμασε «Excessive», σύμφωνα με τον δικό της χαρακτήρα. Ο ίδιος όρος περιέγραφε και την ιστορία αγάπης τους, τους πρώτους μήνες του 2008, η οποία είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα γαλλικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο Σαρκοζί, πρόσφατα διαζευγμένος ηγέτης της δεξιάς, ερωτεύτηκε ξαφνικά την πρώην Ιταλίδα μοντέλο, γνωστή για τις σχέσεις της με διάσημους ροκ σταρ όπως ο Έρικ Κλάπτον και ο Μικ Τζάγκερ.

Όπως αναφέρουν οι Times, η Μπρούνι, στα 28 της το 1996, ανακάλυψε ότι δεν ήταν κόρη του βιολογικού πατέρα της, Αλμπέρτο Μπρούνι Τεντέσκι, του βιομηχάνου και κλασικού συνθέτη που την ανέθρεψε. Ήταν καρπός μιας εξαετούς σχέσης της μητέρας της, Μαρίσα Μπορίνι, με τον Μαουρίτσιο Ρέμερτ, κιθαρίστα που έγινε επιχειρηματίας στη Βραζιλία. Ο Σαρκοζί είχε επίσης δύσκολη παιδική ηλικία: ο πατέρας του, Παλ Σαρκοζί, διέφυγε από την κομμουνιστική Ουγγαρία το 1948 και ζήτησε άσυλο στη Γαλλία, παραμένοντας χωρίς υπηκοότητα για περίπου 30 χρόνια, πριν τελικά αποκτήσει γαλλική υπηκοότητα το 1975. Οι γονείς του, Αντρέ Μαλάχ και Παλ Σαρκοζί, χώρισαν όταν ο Νίκολα ήταν τεσσάρων ετών, γεγονός που επηρέασε την παιδική του ζωή, την οποία αργότερα περιέγραψε ως μισητή.

Και οι δύο, Σαρκοζί και Μπρούνι, είναι έντονα φιλόδοξοι. Εκείνη έγινε διάσημη ως μοντέλο τη δεκαετία του 1990 σε ένα σκληρό περιβάλλον που ανέδειξε τις πιο όμορφες γυναίκες του κόσμου, ενώ εκείνος χρειάστηκε χρόνια για να καθιερωθεί στο πολιτικό του κόμμα πριν κερδίσει την προεδρία το 2007. Με την κοινή τους αγάπη για πολυτέλεια, λάμψη και διασημότητα, η Μπρούνι και ο Σαρκοζί μοιάζουν σαν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Μοιράστηκαν το Μέγαρο των Ηλυσίων για τέσσερα χρόνια και συχνά διαμένουν στο προεδρικό τους κτήμα στην Προβηγκία ή στο σπίτι της οικογένειάς της στο Λε Λαβάντου της Γαλλικής Ριβιέρας.

Από τον Οκτώβριο, ο πρώην πρόεδρος θα κοιμάται μόνος σε ένα κρεβάτι 80 εκατοστών σε κελί 12 τετραγωνικών μέτρων στη φυλακή La Santé του Παρισιού. Το κελί του, στην πτέρυγα για ευάλωτους κρατούμενους, έχει ήδη ετοιμαστεί, ενώ όπως όλοι οι έγκλειστοι, θα έχει ντουζ, ψυγείο με πληρωμή, τηλεόραση, θερμαντική εστία και γραφείο. Θα δικαιούται μία ώρα άσκησης ημερησίως και θα μπορεί να δέχεται επισκέψεις. Η Μπρούνι, παράλληλα, αντιμετωπίζει πιθανές νομικές συνέπειες: έχει κατηγορηθεί επισήμως για παρέμβαση σε μάρτυρες και απόκρυψη στοιχείων σχετικά με την υπόθεση και τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση, περιοριζόμενη από επαφή με άλλους εμπλεκόμενους εκτός του συζύγου της, τον οποίο επίσης υπερασπίζεται.

Καθώς περιμένει την εξέλιξη της δικής της υπόθεσης, η Μπρούνι, εξαιρετική μαγείρισσα, θα επισκέπτεται καθημερινά τον σύζυγό της. Έξυπνη, δυναμική και πιστή, είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να τον βγάλει από τη φυλακή το συντομότερο δυνατό. Εδώ και χρόνια δεν κρύβει την προτίμησή της για «κακούς» άντρες, και πλέον θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι θα βλέπει τον μεγάλο της έρωτα πίσω από τα κάγκελα.