Πίσω από τα «κάγκελα» έβαλε τον Νικολά Σαρκοζί η μεγάλη γαλλική εφημερίδα Libération στο πρωτοσέλιδό της, μετά την καταδίκη του πρώην προέδρου της Γαλλίας σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία. Σύμφωνα με τις δικαστικές Αρχές, σκοπός του ήταν η παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με χρήματα από το καθεστώς του Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι.

Η γαλλική εφημερίδα διάλεξε ως τίτλο τη λέξη «la taule» η οποία φαίνεται με μεγάλα έντονα γράμματα μπροστά από μια φωτογραφία του Σαρκοζί, σχηματίζοντας νοερά τα κάγκελα της φυλακής.

Η λέξη «la taule» σημαίνει στη γαλλική αργκό «η φυλακή» -ωμή και λαϊκή λέξη, σε αντίθεση με τον πιο ουδέτερο όρο «prison». Χρησιμοποιείται συχνά σε ειρωνικό ή προκλητικό τόνο και παραπέμπει άμεσα στην εικόνα των σιδερόφρακτων κελιών.

Ένα εξώφυλλο, που εκτός από είδηση, λειτουργεί περισσότερο ως σχόλιο της Libération: ο Σαρκοζί ανήκει πίσω από τα κάγκελα.

Πέντε χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Θυμίζεται ότι ο πρώην Γάλλος πρόεδρος καταδικάστηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου σε φυλάκιση πέντε ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι.

Επιπλέον, το ποινικό δικαστήριο του Παρισιού επέβαλε στον Σαρκοζί πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας.

Η απόφαση του δικαστηρίου αφορά το αν και κατά πόσον ο πρώην πρόεδρος έλαβε χρηματικά ποσά από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2007.

Την ίδια ώρα, το δικαστήριο απάλλαξε τον Νικολά Σαρκοζί από τις κατηγορίες της κατάχρησης δημοσίων χρημάτων και της δωροληψίας κρίνοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπήρξε χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από τη Λιβύη.

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης οι Μπρις Ορτφέ και Κλοντ Γκεάν, δύο στενοί συνεργάτες του πρώην προέδρου.

Πού θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί;

Πού θα φυλακιστεί ο Νικολά Σαρκοζί; Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο ερώτημα μετά το αρχικό σοκ στη Γαλλία που προκάλεσε η καταδίκη του πρώην προέδρου της.

Οι γαλλικές Αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την απόφασή τους, αλλά άτομα που είναι εξοικειωμένα με το γαλλικό δικαστικό σύστημα αναφέρουν ότι πιθανότατα θα φυλακιστεί στην La Santé στο Παρίσι, μια ιστορική φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον «Κάρλος τον Τσακάλι» και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

«Είναι η φυλακή που ταιριάζει καλύτερα για να φιλοξενήσει ένα πρόσωπο όπως αυτός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των φυλακών, Wilfried Fonck. Ανέφερε ακόμα ότι η La Santé διαθέτει πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP quarters», όπου έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην βοηθός του Σαρκοζί, Claude Gueant, ο οποίος ήταν μεταξύ των ατόμων που κρίθηκαν ένοχοι την Πέμπτη.

Ο Julien Fischmeister, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, είπε ότι η La Santé ανακαινίστηκε πρόσφατα και έτσι έχει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές. Από την ανακαίνιση και μετά, είπε ότι όλα τα κελιά έχουν δικά τους ντους. Ο Σαρκοζί θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώνει 14 ευρώ τον μήνα για αυτό το προνόμιο. Το κελί διαθέτει επίσης σταθερό τηλέφωνο.

Ο Fischmeister ανέφερε ότι ο Σαρκοζί θα έχει φαγητό στο κελί του, αν και η φυλακή επιτρέπει επίσης στους κρατούμενους να αγοράζουν προϊόντα για να προετοιμάζουν τα γεύματά τους στα κελιά τους.