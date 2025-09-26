Πού θα φυλακιστεί ο Νικολά Σαρκοζί; Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο ερώτημα μετά το αρχικό σοκ στη Γαλλία που προκάλεσε η καταδίκη του πρώην προέδρου της για απόπειρα συγκέντρωσης χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη και το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την απόφασή τους, αλλά άτομα που είναι εξοικειωμένα με το γαλλικό δικαστικό σύστημα αναφέρουν ότι πιθανότατα θα φυλακιστεί στη La Santé στο Παρίσι, μια ιστορική φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον «Κάρλος τον Τσακάλι» και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

«Είναι η φυλακή που ταιριάζει καλύτερα για να φιλοξενήσει ένα πρόσωπο όπως αυτός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των φυλακών, Wilfried Fonck. Ανέφερε ακόμη ότι η La Santé διαθέτει πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP quarters», όπου έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην βοηθός του Σαρκοζί, Claude Gueant, ο οποίος ήταν μεταξύ των ατόμων που κρίθηκαν ένοχοι την Πέμπτη.

Οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP κρατούνται σε ατομικά κελιά, σε αντίθεση με τα συνηθισμένα κελιά για τρία άτομα, και παραμένουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, εκτός από αυτό, ο Fonck δήλωσε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες από ό,τι σε άλλα μέρη της φυλακής, όπου τα κελιά έχουν συνήθως εμβαδόν 9-12 τετραγωνικά μέτρα.

Ντους, τηλέφωνο και ενοικιαζόμενη τηλεόραση

Ο Julien Fischmeister, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, είπε ότι η La Santé ανακαινίστηκε πρόσφατα και έτσι έχει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές. Από την ανακαίνιση και μετά, είπε ότι όλα τα κελιά έχουν δικά τους ντους. Ο Σαρκοζί θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώνει 14 ευρώ το μήνα για αυτό το προνόμιο. Το κελί διαθέτει επίσης σταθερό τηλέφωνο.

Ο Fischmeister ανέφερε ότι ο Σαρκοζί θα έχει φαγητό στο κελί του, αν και η φυλακή επιτρέπει επίσης στους κρατούμενους να αγοράζουν προϊόντα για να προετοιμάζουν τα γεύματά τους στα κελιά τους.

«Δεν ευχόμαστε σε κανέναν να μπει στη φυλακή, αλλά αυτό που μπορούμε να χαιρετίσουμε είναι ότι για μια φορά πρόκειται για μια προσωπικότητα που εκπροσωπεί έναν κοινωνικό κύκλο που γενικά αποφεύγει τη φυλακή», είπε ο Fischmeister.

Η φυλακή θα μπορούσε να είναι μια ανησυχητική εμπειρία για τον Σαρκοζί, έναν πρώην πρόεδρο με σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα, ο οποίος κάποτε αναφέρθηκε στους νεαρούς που εξεγέρθηκαν στα προάστια ως «απόβρασμα», απειλώντας να τους «καθαρίσει» με ισχυρές «αύρες» νερού της αστυνομίας.

Όπως πολλές φυλακές στη Γαλλία, η La Santé είναι υπερπλήρης. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Αύγουστο υπήρχαν 1.243 κρατούμενοι στη φυλακή, η οποία έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί 657.

Η κατάσταση στις γαλλικές φυλακές

Ένας από τους πολιτικούς προστατευόμενους του Σαρκοζί, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να σκληρύνει τις συνθήκες κράτησης για τους επικίνδυνους κρατούμενους.

Η αστυνομία λέει ότι οι κρατούμενοι διαχειρίζονται τις εμπορικές τους δραστηριότητες με ναρκωτικά μέσω λαθραίων κινητών τηλεφώνων, τα οποία χρησιμοποιούν επίσης για να διατάζουν δολοφονίες αντιπάλων τους. Μπορούν ακόμη και να παραγγέλνουν κεμπάπ και σούσι, τα οποία παραδίδονται στα κελιά τους μέσω drones, σύμφωνα με βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και αξιωματούχους της φυλακής.

Νωρίτερα φέτος, σημειώθηκε μια σειρά επιθέσεων σε φυλακές σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αρχές ισχυρίζονται ότι οι επιθέσεις οργανώθηκαν από μέλη μιας ομάδας στο Telegram που αυτοαποκαλείται «French Prisoner Rights» (Δικαιώματα των Φυλακισμένων της Γαλλίας) και που είχε ως στόχο να αναδείξει τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές της Γαλλίας.