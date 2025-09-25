Η εικόνα της Κάρλα Μπρούνι να στέκεται στο πλευρό του Νικολά Σαρκοζί την ώρα που εκείνος δηλώνει την πρόθεσή του να παλέψει για την αθωότητά του, δεν πέρασε απαρατήρητη. Η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, με μια ειρωνεία στο χαμόγελό της, έδειξε δημοσίως τη δυσαρέσκειά της προς τα ΜΜΕ και την κάλυψη της υπόθεσης.

Καθώς το ζευγάρι αποχωρούσε από τον χώρο του δικαστηρίου, όπου μόλις είχε ανακοινωθεί η καταδικαστική απόφαση για τον πρώην Πρόεδρο, η Μπρούνι πλησίασε ένα μικρόφωνο τηλεοπτικού συνεργείου του δημοσιογραφικού ομίλου Mediapart. Χωρίς να πει λέξη, αφαίρεσε το προστατευτικό κάλυμμα και το πέταξε στο έδαφος. Η πράξη της καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ποικίλα σχόλια για τη στάση της.

Carla Bruni retire la bonnette du micro de Mediapart avant de la jeter au sol à l’issue de la prise de parole de Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé. pic.twitter.com/xiv3XXMSTT — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 25, 2025

Πριν από το περιστατικό, ο Νικολά Σαρκοζί, σε μια φορτισμένη δήλωση μπροστά στις κάμερες, τόνισε την πρόθεσή του να συνεχίσει τον αγώνα του, δηλώνοντας:

«Θα παλέψω μέχρι τέλους για να αποδείξω την αθωότητά μου. Αν χρειαστεί να κοιμηθώ στη φυλακή, θα το κάνω με το κεφάλι ψηλά».

Το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχο τον Νικολά Σαρκοζί για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης κατά την περίοδο 2005–2007, σε υπόθεση που αφορά ύποπτη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας. Αφορά στην ενδεχόμενη αποδοχή χρημάτων από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι, λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές του 2007.

Carla Bruni ATTRAPE la bonnette de MEDIAPART avant de quitter le tribunal. pic.twitter.com/bUEWnhtZ68 — Frontières (@Frontieresmedia) September 25, 2025

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν:

Πέντε χρόνια φυλάκιση

Πρόστιμο 100.000 ευρώ

Πενταετής αφαίρεση των πολιτικών του δικαιωμάτων

Απαγόρευση εκλογιμότητας για πέντε έτη

Παρόλα αυτά, το δικαστήριο απάλλαξε τον πρώην πρόεδρο από τις κατηγορίες περί κατάχρησης δημόσιου χρήματος και δωροδοκίας, σημειώνοντας πως δεν αποδείχθηκε ότι υπήρξε απευθείας χρηματοδότηση από τη Λιβύη προς την προεκλογική του εκστρατεία.

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης δύο από τους πιο στενούς πολιτικούς συμμάχους του Σαρκοζί, ο Μπρις Ορτφέ και ο Κλοντ Γκεάν, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο τον πρώην πρόεδρο αλλά και τον στενό του κύκλο, ο οποίος φαίνεται να είχε ενεργό ρόλο στο επίμαχο δίκτυο χρηματοδότησης.