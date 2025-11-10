Μαύρισε ο ουρανός στην Αττική λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας, ενώ καταιγίδες με κεραυνούς πλήττουν ήδη αρκετές περιοχές.

Δείτε την εικόνα από την περιοχή της Πετρούπολης που μετέδωσε live το Forecast Weather Greece:

Νωρίτερα σήμερα, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Η ανακοίνωση της ΕΜΥ:

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας έχουν καταγραφεί σε Φιλιππιάδα, Βόνιτσα και Πρέβεζα, Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα.

Προβλήματα και στη Μεγαλόπολη προκάλεσε η πολύωρη, έντονη βροχόπτωση που έπληξε σήμερα την περιοχή, ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Μιχόπουλος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, «λόγω της βροχόπτωσης έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα στην πόλη της Μεγαλόπολης, ενώ έχουμε ζημιές και στο οδικό δίκτυο».

Ακόμη, όπως τόνισε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, «αποφασίσαμε να κλείσουμε τα σχολεία, διότι υπήρχε κίνδυνος με την μεταφορά των μαθητών, ενώ όταν έφθασαν μαθητές έξω από σχολεία, καταφέραμε, μαζί με την Πυροσβεστική, να μην προκληθεί κάποιο απρόοπτο με τα παιδιά».

Όπως πρόσθεσε, ο Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, «προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, αφού συνεργεία του Δήμου, αλλά και ιδιωτών, καθαρίζουν τους δρόμους της Μεγαλόπολης από τα φερτά υλικά, ενώ η Πυροσβεστική αντλεί ύδατα από πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα».

Παράλληλα, ο δήμαρχος είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «η βροχόπτωση ήταν πολύωρη και έντονη και μπορώ να πω ότι είμαστε τυχεροί που προλάβαμε καταστάσεις και γεγονότα, ώστε να μην έχουμε τα χειρότερα».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε ότι «δεν έχουμε καταγράψει ακόμη ζημιές σε γειτονικές κοινότητες», συμπληρώνοντας ότι «είχαμε καθαρίσει εγκαίρως τα ρέματα της περιοχής».