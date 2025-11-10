Σοβαρά προβλήματα προκαλεί το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της δυτικής Ελλάδας, με σφοδρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να φέρνουν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε κατοικίες και οχήματα.

Οι περιοχές της Φιλιππιάδας, της Πρέβεζας, της Βόνιτσας, αλλά και τμήματα της Θεσσαλονίκης και της Κέρκυρας, βρέθηκαν στο επίκεντρο των φαινομένων, ενώ δεκάδες κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων και απομάκρυνση πεσμένων κορμών.

Στη Φιλιππιάδα και την Πρέβεζα, η έντονη βροχή προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, με το νερό να εισβάλλει σε υπόγεια και κατοικίες. Οι κάτοικοι «πέρασαν δύσκολες στιγμές» καθώς η κακοκαιρία συνοδευόταν από δυνατούς ανέμους και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Σε ένα από τα σπίτια της περιοχής, τα νερά υπερχείλισαν, περνώντας πάνω από το τσιμεντένιο τοιχίο και πλημμυρίζοντας το εσωτερικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων σε Φιλιππιάδα, Πρέβεζα και Βόνιτσα, ενώ σύμφωνα με τους αξιωματικούς της υπηρεσίας, «οι ζημιές είναι περιορισμένες σε σχέση με το μέγεθος της κακοκαιρίας». Πλημμυρισμένοι δρόμοι και δυσχέρεια στην κυκλοφορία καταγράφηκαν σε αρκετά σημεία, με τα συνεργεία των δήμων να επιχειρούν για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ έως το μεσημέρι, καθώς αναμένονται νέες βροχοπτώσεις και επικίνδυνες οδικές συνθήκες. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους οδηγούς, καθώς πολλά τμήματα του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου παραμένουν ολισθηρά.

Στη Θεσσαλονίκη, η νυχτερινή καταιγίδα προκάλεσε πτώσεις δέντρων και ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Στην οδό Νέστορος, δύο λεύκες ύψους άνω των 20 μέτρων ξεριζώθηκαν και καταπλάκωσαν ένα αυτοκίνητο. «Συνεργεία του δήμου προσπαθούν να κόψουν τους κορμούς των δέντρων και να απεγκλωβίσουν το όχημα», ανέφερε ο ρεπόρτερ, τονίζοντας πως οι φθορές είναι εκτεταμένες. Λίγες ώρες νωρίτερα, ακόμη ένα δέντρο έπεσε πίσω από το μνημείο της Ροτόντα, προκαλώντας ζημιές σε άλλο όχημα. Συνολικά, τρία δέντρα κατέρρευσαν στο κέντρο της πόλης, καθώς τα κορεσμένα εδάφη δεν άντεξαν τον όγκο του νερού. Τα συνεργεία του δήμου παραμένουν σε ετοιμότητα για την απομάκρυνση των κορμών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στην Κέρκυρα, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε την κατάρρευση τοιχίου το πρωί της Κυριακής, το οποίο καταπλάκωσε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η οδηγός είχε σταθμεύσει μόλις μισή ώρα νωρίτερα και δεν βρισκόταν μέσα τη στιγμή της πτώσης. «Η γυναίκα ήταν σε απόγνωση, καθώς το αυτοκίνητο ήταν σχεδόν καινούργιο, λιγότερο από δύο ετών, και ακόμη δεν το είχε ξεχρεώσει», ανέφερε ο ρεπόρτερ. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν πως τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η διάβρωση του εδάφους προκάλεσαν την πτώση του τοιχίου ύψους περίπου 2,5 μέτρων, το οποίο διέλυσε το όχημα, με τα μπλοκ να φτάνουν μέχρι τη θέση του οδηγού. Η βροχή συνεχίζεται με ένταση στο νησί, ενώ αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Παρά τις τοπικές διακοπές ρεύματος στη διάρκεια της νύχτας, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε γρήγορα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς οι ποσότητες νερού έχουν επιβαρύνει το έδαφος, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων.

Στη Λακωνία, το πρωί της Κυριακής 9 Νοεμβρίου 2025, «φούσκωσε» το ρέμα μεταξύ Μεταμόρφωσης και Μολάων, έπειτα από βροχόπτωση ύψους περίπου 80 χιλιοστών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης ανέφερε πως «είναι μία περιοχή, που γνωρίζουμε το πρόβλημα που έχει εδώ και καιρό. Το ρέμα το είχαμε καθαρίσει άψογα. Υπάρχουν εκεί, κάποια γεφυράκια που δημιουργούν εμπόδια, γιατί δεν έχουν δημιουργηθεί σωστά. Έχουμε κάνει συνολική μελέτη, υδραυλικού έργου και κόμβου Μεταμόρφωσης – Ασωπού. Πήγαν στο πεδίο, μηχανήματα έργου και οι τεχνικές υπηρεσίες. Δεν συνέβη κάτι άλλο. Αντιμετωπίστηκε το θέμα». Ωστόσο, σύμφωνα με αναρτήσεις, σημειώθηκαν χείμαρροι που σε ορισμένα σημεία υπερέβησαν το οδόστρωμα, ενώ υπήρξε και παράσυρση αγροτικού οχήματος.

Προβλήματα εντοπίζονται και στον αυτοκινητόδρομο Μορέα, στο τμήμα που συνδέει την Καλαμάτα με την Τρίπολη, καθώς ρέμα που κυλά παράλληλα με το οδόστρωμα υπερχείλισε, προκαλώντας πλημμύρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ο αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός στο ύψος των Παραδεισίων. Οχήματα της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και συνεργεία της Τροχαίας επιχειρούν στο σημείο, όπου αρκετά αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί μέσα στα νερά. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις έως ότου ολοκληρωθούν οι αντλήσεις και αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια του δρόμου.

Ισχυρές καταιγίδες εξακολουθούν να πλήττουν τη Μεσσηνία, την Αρκαδία και τη Λακωνία, προκαλώντας προβλήματα στο οδικό και αγροτικό δίκτυο. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος νερού.