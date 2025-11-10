Το πρωί της Δευτέρας (10/11), η Ιωάννα Τούνη πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, για την εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης revenge porn στην οποία είναι το θύμα, με κατηγορούμενους δύο άνδρες. Η γνωστή influencer εμφανίστηκε στο δικαστήριο λίγο πριν από τις 9:30, συνοδευόμενη από τους δικηγόρους της.

Η υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία καλείται να αποφασίσει για την τύχη των κατηγορουμένων με βάση το υλικό και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, η Ιωάννα Τούνη δήλωσε: «Σήμερα έχουμε έρθει για να γίνει η δίκη. Ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι και να μην ζητήσουν πάλι αναβολή προκειμένου να με αποστραγγίζουν ψυχικά. Περιμένω να δω τους κατηγορούμενους, έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη, δεν έχω ζητήσει κάποια οικονομική αποζημίωση, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ. Εύχομαι να υπάρξει τιμωρία σε δύο ανθρώπους που ήθελαν να καταστρέψουν μια ζωή».

Η γνωστή επιχειρηματίας εξέφρασε τη συγκίνησή της, ελπίζοντας πως η σημερινή διαδικασία θα σημάνει το τέλος ενός πολυετούς αγώνα για δικαίωση. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ήδη λάβει τρεις αναβολές, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται το δικαστήριο να εκδώσει την τελική του απόφαση εντός της ημέρας, κλείνοντας έτσι ένα δύσκολο και ψυχοφθόρο κεφάλαιο στη ζωή της.

Σύμφωνα με το πολυσέλιδο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, σε είκοσι σελίδες περιγράφεται λεπτομερώς το σκηνικό που εκτυλίχθηκε τον Ιούλιο του 2017 στη Χαλκιδική, μέσα σε ένα λευκό Range Rover. Πρωταγωνιστές, ο τότε 37χρονος σύντροφος της influencer και ένας 43χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να τράβηξε το βίντεο».