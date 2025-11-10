Λίρα εκατό αποδεικνύεται για την πολύπαθη ασφαλιστική αγορά η μερική λόγω συρρίκνωσης του ΕΝΦΙΑ «υποχρεωτικότητα» ασφάλισης κατοικίας κατά κινδύνων για καιρικά φαινόμενα και σεισμό. Σύμφωνα με τη γλώσσα των αριθμών, ο κλάδος ασφάλισης περιουσίας κινεί το άρμα της αγοράς, ενώ σημαντική ώθηση στο χώρο δόθηκε από την πολιτεία και στο κομμάτι υποχρεωτικότητας ασφάλισης κατά κινδύνων των οχημάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, μελέτη που αφορά συμβόλαια τα οποία ήταν σε ισχύ την 30η Ιουνίου 2025 και συγκέντρωσε στοιχεία για 1.281.374 συμβόλαια (αύξηση κατά 2% σε σύγκριση με τα συμβόλαια των ίδιων ασφαλιστικών επιχειρήσεων την 31η Μαρτίου 2025), το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου ασφαλιστηρίων συμβολαίων της χώρας ανέρχεται σε 19,4%. Υπογραμμίζεται ότι στην έρευνα συμμετείχαν 24 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που καλύπτουν το 97,8% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας της χώρας.

Μάλιστα, από τη μελέτη της Ένωσης προέκυψε ότι οι ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτιρίου ανήλθαν σε 1.108.542 (αύξηση κατά 3,5% σε σύγκριση με την έρευνα της 31ης Μαρτίου 2025). Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης της Ελλάδας επί των συμβολαίων με κάλυψη κτιρίου ανέρχεται σε 16,8%.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι οι ασφαλισμένες κατοικίες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό (που εμπίπτουν στις καλύψεις για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ) παρουσιάζουν αύξηση 7,8% σε σχέση με την έρευνα της 31/03/2025. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η συμμετοχή τους στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με κτίριο, στο 67,7% από 65,0% στις 31/03/2025.

Διαπιστώνεται, επομένως, ότι σταδιακά τα συμβόλαια περιουσίας εμπλουτίζονται με το σύνολο των καλύψεων για τα καταστροφικά γεγονότα που προβλέπει ο νόμος. Επίσης, οι ασφαλισμένες κατοικίες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό παρουσιάζουν αύξηση 7,8% σε σχέση με την έρευνα της 31/03/2025. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διευρυνθεί η ποσοστιαία συμμετοχή τους στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με κτίριο, στο 67,7% από 65% στις 31/03/2025.

Ασφάλιση οχημάτων

Εντωμεταξύ, από την 01.06.2025, σύμφωνα με τη νομοθεσία, κατέστη υποχρεωτική η ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών και συγκεκριμένα για τους κινδύνους της δασικής πυρκαγιάς και της πλημμύρας.

Προκειμένου να αποτυπωθεί το ποσοστό υιοθέτησης του μέτρου, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος συνεχίζει την έρευνα για την εξέλιξη του πλήθους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων με κάλυψη φυσικών φαινομένων.

Εδώ, για την έρευνα ελήφθησαν στοιχεία από 29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων αυτοκινήτων (περίπου 6,9 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων).

Το Σεπτέμβριο 2025, από το σύνολο των 29 επιχειρήσεων που παρείχαν την κάλυψη των φυσικών φαινομένων, οι 19 επιχειρήσεις μπορούσαν να διαχωρίσουν τις καλύψεις σε: δασική πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό (μη υποχρεωτική κάλυψη εκ του νόμου). Οι επιχειρήσεις αυτές εκπροσωπούν το 76% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων αυτοκινήτων (περίπου 5,3 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων).

Ανασφάλιστα οχήματα

Την ίδια ώρα, μεγάλο «λαυράκι» έβγαλαν οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ για ανασφάλιστα και χωρίς πληρωμένα τέλη ΙΧ οχήματα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας στους δρόμους. Κι αυτό γιατί δεν αφορούν μόνο σε ιδιώτες ιδιοκτήτες αλλά και σε εταιρείες leasing και μάλιστα μεγάλες. Δηλαδή, όπως διαπιστώθηκε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οδηγοί αυτοκινήτων leasing που οδηγούν ανασφάλιστο ή αυτοκίνητο του οποίου δεν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας τους.

Αυτό, φυσικά, ενδιαφέρει το ασφαλιστικό σύστημα καθώς αν συμβεί κάποιο ατύχημα που εμπλέκεται τέτοιο όχημα, τότε αυτό θα περιπλέξει σε πολύ υψηλό βαθμό τη διαδικασία του ποιος τελικά φταίει, ποιος θα πρέπει να πληρώσει τη ζημιά κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μία μόνο εταιρεία διαπιστώθηκε ότι πάνω από 300 οχήματα κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα, ενώ σε άλλες οι παραβάσεις ξεπερνούν τα 200, με δεκάδες ακόμη επιχειρήσεις να εμφανίζουν από 50 έως 100 οχήματα σε αντίστοιχη κατάσταση. Πρόκειται πλέον για συστημικό κίνδυνο του συστήματος και όχι για ανεξάρτητες πλέον περιπτώσεις ιδιωτών που επιλέγουν ή αμελούν να πληρώσουν την ασφάλεια ή τα τέλη τους.

Τούτων δοθέντων, η εν λόγω κατάσταση αποδεικνύει ότι οι παραβάσεις έχουν πλέον μετατραπεί σε συστηματικό πρόβλημα της αγοράς, και όχι μόνο σε προσωπική αμέλεια των ιδιωτών.

Δασικές πυρκαγιές

Τέλος, ολοκληρώθηκε η έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν διάφορες περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2025 (Ιούλιο & Αύγουστο). Σύμφωνα με τα στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ, αναφέρθηκαν συνολικά 229 ζημιές με το ύψος των αποζημιώσεων για αυτές να εκτιμάται συνολικά σε 8,85 εκατ. ευρώ.