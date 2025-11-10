Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου στον δρόμο που οδηγεί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όταν όχημα χτύπησε γυναίκα που κινούνταν πεζή.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα φαίνεται η γυναίκα να εκτινάσσεται στον αέρα μετά τη σύγκρουση με το όχημα, πριν καταλήξει στο οδόστρωμα.

Περαστικοί και επιχειρηματίες έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν τη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις για να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Η κυκλοφορία στο σημείο ρυθμίστηκε προσωρινά, ενώ οι Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες για να διαπιστωθούν τα αίτια του τροχαίου, σύμφωνα με τη Neakriti.