Το ντέρμπι του χάντμπολ ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (9/11).

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας καθώς έχουν από 7 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και αναμένεται να γίνει μεγάλη μάχη στην αναμέτρησή τους, η οποία θα αρχίσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς – Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι Nitto ATP Finals 2025

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Λορέντζο Μουζέτι – Τέιλορ Φριτζ Nitto ATP Finals 2025

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαύριο – Νίκη Βόλου Elite League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Nitto ATP Finals 2025

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός Greek Handball Premier

21:30 Novasports Start Μπούργκος – Καστεγιόν Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Nitto ATP Finals 2025

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλτεναμ – Νοτς Κάουντι EFL League Two