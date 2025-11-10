«Κυβερνητικές απαντήσεις έχουν δοθεί στον πρώην πρωθυπουργό, στον κ. Σαμαρά. Το δικό μου το σχόλιο είναι ότι, ανεξαρτήτως της δικής μου της άποψης την οποία μπορεί να την υποθέτετε, ο σημερινός πρωθυπουργός είναι εκ των πραγμάτων, εμπειρικά και με στοιχεία, ο πιο πετυχημένος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης», είπε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά.

«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κερδίσει τρεις εκλογές, ο οποίος με υπευθυνότητα και ταπεινότητα πηγαίνει στις επόμενες εκλογές και την ίδια στιγμή έχει εξασφαλίσει -με όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας για τα οποία όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι- τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη του κόσμου, των Ελλήνων έπειτα από τόσα χρόνια στο τιμόνι της πατρίδας μας».

Η ίδια μιλώντας τη Δευτέρα στον ΣΚΑΪ, ανέφερε: «Δίνουμε λύσεις. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν είναι κάτι που σκέφτηκε ούτε ο κ. Τσίπρας ούτε ο κ. Σαμαράς. Με συγκεκριμένα μέτρα που ψηφίστηκαν την Παρασκευή που μας πέρασε είδαμε πως η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να εφαρμόσει πολιτικές στην οικογένεια με φοροελαφρύνσεις. Μια πολύτεκνη οικογένεια από την Παρασκευή παίρνει τέσσερις μισθούς πίσω στο χέρι, μια τρίτεκνη τρεις μισθούς, μια οικογένεια με δύο παιδιά δύο μισθούς και μια οικογένεια με ένα παιδί παίρνει πίσω έναν κατώτατο μισθό τον χρόνο».

Στη συνέχεια, όπως εξήγησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: «Τίποτα δεν αρκεί, συνεχώς πρέπει να κάνουμε καινούργια πράγματα».

Αναφορικά με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο, είπε: «Εμείς προσπαθούμε να ενισχύσουμε την περιφέρεια, βλέπουμε ότι κομμάτι της ενίσχυσης του δημογραφικού προβλήματος και των λύσεων σε αυτό είναι η ενίσχυση της περιφέρειας, το να πεις σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει κάποια σχέση με τους νομούς αυτούς ή απλά του αρέσουν πολύ: “Πήγαινε στην ακριτική Ελλάδα. Έχεις καταγωγή από εκεί; Εμείς θα φροντίσουμε τα νοσοκομεία να είναι καλά, τα σχολεία να είναι στελεχωμένα, αλλά, πέρα από αυτά, πάρε και μια αρχική βοήθεια“».

«Είμαστε εδώ να σχεδιάζουμε νέα προγράμματα, να βλέπουμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, να προσπαθούμε να τα υλοποιήσουμε γρήγορα… Ωστόσο, όταν άνοιξε η πρόσκληση είχαμε 600 αιτήσεις και από αυτές οι δύο είναι σωστές. Και αυτό γιατί, ενώ εμείς είμαστε πάνω από όλο αυτό συνεχώς για να υλοποιούμε και να ελέγχουμε, από την άλλη, είναι πολλές οι φορές που ο κόσμος δεν τα αντιμετωπίζει αυτά με την υπευθυνότητα που πρέπει», συμπλήρωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.