Η γαλλική αστυνομία προσπαθεί απεγνωσμένα να ανακτήσει τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν από το Λούβρο σε μια θρασύτατη ληστεία, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά για να τα σώσει.

Ήταν Κυριακή 19/10 στο Παρίσι, όταν οι ληστές διέρρηξαν το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου, αρπάζοντας οκτώ πολύτιμα αντικείμενα. Διέφυγαν με σκούτερ, μετά την τολμηρή ληστεία που διήρκεσε περίπου οκτώ λεπτά.

Ο Ολλανδός ντετέκτιβ έργων τέχνης, Άρθουρ Μπραντ, δήλωσε στο BBC πως φοβάται ότι τα κοσμήματα μπορεί να έχουν ήδη «χαθεί», να έχουν διαλυθεί σε εκατοντάδες κομμάτια. Είναι πολύ πιθανό τα κομμάτια να πωληθούν για ένα κλάσμα της αξίας τους και να διακινηθούν λαθραία εκτός Γαλλίας, σύμφωνα με άλλους ειδικούς.

Ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από τη ληστεία

Ο Μπραντ πιστεύει ότι οι κλέφτες ήταν επαγγελματίες, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μπήκαν και βγήκαν από το Λούβρο τόσο γρήγορα.

«Ξέρετε, ως κανονικός άνθρωπος, δεν ξυπνάς το πρωί και σκέφτεσαι: “Θα γίνω διαρρήκτης, ας ξεκινήσουμε με το Λούβρο”», είπε. «Αυτή δεν θα είναι η πρώτη τους ληστεία. Έχουν κάνει και άλλες ληστείες στο παρελθόν. Είναι σίγουροι για τον εαυτό τους και σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν να τη γλιτώσουν και το έκαναν».

Μια ειδική αστυνομική μονάδα με «υψηλό ποσοστό επιτυχίας στην εξιχνίαση διακεκριμένων ληστειών» έχει αναλάβει να τους εντοπίσει, γεγονός που επίσης υπογραμμίζει ότι ο επαγγελματισμός της συμμορίας λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τις Αρχές.

Οι Αρχές έχουν δηλώσει, επίσης, πως υποψιάζονται ότι η ληστεία συνδέεται με ένα δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος. Ο Μπραντ λέει ότι αυτό σημαίνει ότι οι δράστες πιθανότατα έχουν ποινικό μητρώο και είναι γνωστοί στην αστυνομία.

«Οργανωμένες εγκληματικές ομάδες όπως αυτές έχουν γενικά δύο στόχους», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό. «Είτε να ενεργούν προς όφελος ενός χορηγού είτε να αποκτήσουν πολύτιμους λίθους για να πραγματοποιήσουν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Ο Μπραντ πιστεύει ότι θα ήταν αδύνατο να πωληθούν τα αντικείμενα άθικτα και δήλωσε ότι η κλοπή κατόπιν παραγγελίας για έναν ιδιωτικό συλλέκτη είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στις ταινίες του Χόλιγουντ.

«Κανείς δεν θέλει να αγγίξει ένα αντικείμενο τόσο καυτό», εξήγησε. «Δεν μπορείς να το δείξεις στους φίλους σου, δεν μπορείς να το αφήσεις στα παιδιά σου, δεν μπορείς να το πουλήσεις».

Πιθανή τιμή 10 εκατομμυρίων λιρών

Ο Μπραντ πιστεύει ότι τα αντικείμενα θα διαλυθούν και θα «σπάσουν», το χρυσάφι και το ασήμι θα λιώσουν και οι πολύτιμοι λίθοι θα κοπούν σε μικρότερα κομμάτια, τα οποία θα είναι σχεδόν αδύνατο να συνδεθούν με τη ληστεία στο Λούβρο.

Η ιστορικός κοσμημάτων, Κάρολ Γούλτον, που παρουσιάζει το podcast «Αν τα κοσμήματα μπορούσαν να μιλήσουν» (If Jewels Could Talk) και ήταν συντάκτρια για θέματα κοσμημάτων του περιοδικού Vogue για 20 χρόνια, δήλωσε στο BBC ότι οι ληστές «επέλεξαν» τους πιο σημαντικούς πολύτιμους λίθους από τη συλλογή του Λούβρου.

«Οι όμορφες, μεγάλες, άψογες πέτρες πιθανότατα θα αφαιρεθούν από τις βάσεις τους και θα πωληθούν», είπε, με εξαίρεση το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο έχει μικρότερες πέτρες και ήταν «πολύ επικίνδυνο να το χειριστεί κανείς», πρόσθεσε.

Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί έπεσε κατά τη διάρκεια της απόδρασης, μαζί με ένα άλλο αντικείμενο, και βρέθηκε από τις Αρχές.

Η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, η οποία εκλάπη, έχει σπάνια φυσικά μαργαριτάρια που έχουν πολύ μεγάλη αξία, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Αν και τα αντικείμενα έχουν χαρακτηριστεί ανεκτίμητα, η Γούλτον αναμένει ότι θα πωληθούν για ένα μικρό μέρος της αξίας τους. «Θα πάνε σε κάποιον που είναι πρόθυμος να τα χειριστεί», είπε. «Όλοι θα τα αναζητούν. Θα πάρουν ό,τι μπορούν να βρουν».

Πόσο ακριβώς θα μπορούσαν να πωληθούν; Όταν ρωτήθηκε για την πιθανή αξία τους, ο Μπραντ είπε ότι τα κομμένα μέρη θα μπορούσαν να αξίζουν «πολλά εκατομμύρια».

Τα κλεμμένα πετράδια και το χρυσάφι θα μπορούσαν να αποφέρουν έως και 10 εκατομμύρια λίρες (11,52 εκατομμύρια ευρώ, 13,4 εκατομμύρια δολάρια), όπως λέει ο Τομπάιας Κόρμιντ, διευθύνων σύμβουλος της 77 Diamonds, μιας διαδικτυακής εταιρείας κοσμημάτων. Ο ίδιος ανέφερε στο BBC ότι η συμμορία θα χρειαστεί έναν εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα, για να αφαιρέσει τα πετράδια, και έναν επαγγελματία κόπτη διαμαντιών, για να αλλάξει τις μεγαλύτερες αναγνωρίσιμες πέτρες.

«Οι μικρότερες πέτρες που δεν ήταν εύκολα αναγνωρίσιμες θα μπορούσαν να πωληθούν αμέσως και, αν και ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής τιμή όλων των κλεμμένων πετρών, οι μεγαλύτερες θα μπορούσαν να αξίζουν περίπου 500.000 λίρες η καθεμία», είπε.

«Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις αυτού του μεγέθους, οπότε, αν προσθέσουμε όλες αυτές συν το χρυσό, πιθανότατα πλησιάζουμε τα 10 εκατομμύρια λίρες», είπε.

«Η αγορά διαμαντιών και πολύτιμων λίθων είναι ρευστή και υπάρχουν πολλοί αγοραστές που δεν κάνουν πολλές ερωτήσεις», επεσήμανε ακόμη.

Υπάρχουν ελπίδες ότι τα αντικείμενα θα ξαναεμφανιστούν άθικτα κάποια μέρα, αλλά αυτές οι ελπίδες μειώνονται με το πέρασμα των ημερών. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι πολλοί στη Γαλλία είναι βαθιά συγκλονισμένοι από τη ληστεία στο Λούβρο.

«Είναι σαν κάποιος να μας είχε κλέψει τη Μόνα Λίζα… Κάποιος έκλεψε τη Γαλλία», δήλωσε ο Αλεξάντρ Λεζέρ, υπεύθυνος κληρονομιάς στο γαλλικό κοσμηματοπωλείο Maison Vever.