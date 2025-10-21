Παραδόθηκε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου η 13η σορός από τη Χαμάς, η οποία ταυτοποιήθηκε και ανήκει στον 41χρονο Ταλ Χαΐμι, αρχιλοχία στο επάγγελμα, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την επίθεση εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές του Ισραήλ.

Ο Ταλ άφησε πίσω τη σύζυγό του, Ελά και τα τέσσερα παιδιά τους, Νιρ, Εινάβ, Ούντι και Λοτάν. Ο Λοτάν γεννήθηκε τον Μάιο του 2024, επτά μήνες μετά τη δολοφονία του Ταλ.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η οικογένεια του Χαΐμι ενημερώθηκε, βάσει πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών, ότι είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου έπειτα από μάχη και ότι η σορός του μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας, ως όμηρος. Η οικογένειά του είχε πραγματοποιήσει την κηδεία, αλλά ανέμενε τη σορό του.

🟡 Following the completion of the identification process, the additional deceased hostage who was returned is Sergeant Major Tal Haimi.



According to the information and intelligence available to the IDF: Sergeant Major Tal Haimi, commander of Nir Yitzhak’s rapid response team,… pic.twitter.com/V5PdwTXPUh — Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2025

«Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) εκπρόσωποι του στρατού ενημέρωσαν την οικογένεια του ομήρου, του αρχιλοχία Ταλ Χαΐμι, ότι ο συγγενής τους επέστρεψε στο Ισραήλ», επισήμανε σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το γραφείο του πρωθυπουργού, προειδοποίησε επίσης, ότι η Χαμάς «υποχρεούται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει τις υπόλοιπες σορούς στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας. Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό το θέμα και δεν θα σταματήσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέχρι να φέρουμε πίσω όλους τους νεκρούς ομήρους».

Σημειώνεται ότι δεκαπέντε σοροί ομήρων παραμένουν στη Γάζα, σύμφωνα με το Times of Israel.