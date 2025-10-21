Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναχώρησε για το Ισραήλ στο πλαίσιο προσπαθειών για την προώθηση και ενίσχυση της εκεχειρίας στη Γάζα, συνοδευόμενος από την σύζυγο του Ούσα Βανς.

Κατά την επίσκεψή του, αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλα κορυφαία στελέχη.

Το ταξίδι του πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Χαμάς ότι θα «εξολοθρευθεί» σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας για τη Γάζα, ενώ ταυτόχρονα ανέφερε ότι θα δώσει στην παλαιστινιακή οργάνωση την ευκαιρία να τηρήσει την εκεχειρία.