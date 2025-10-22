Μία ξαφνική αλλαγή στην ώρα έναρξης του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ στο De Kuip του Ρότερνταμ ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 22/10. Σύμφωνα με απόφαση της UEFA, μετά από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, το παιχνίδι αντί για τις 19:45 θα ξεκινήσει στις 17:30 ώρα Ελλάδας, λόγω της πρόβλεψης μεγάλης καταιγίδας στην περιοχή, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή του αγώνα.

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

«Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός στις 23 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης».