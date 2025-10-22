Εύλογα ερωτηματικά ανακύπτουν για το εάν και πότε ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός για τον θάνατο της 16χρονης, λίγα μέτρα μακριά από κλάμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς σφυγμό και παρά τις προσπάθειες επαναφοράς της με ΚΑΡΠΑ δυστυχώς κατέληξε.

Αντί λοιπόν να ενημερωθεί άμεσα η ΕΛΑΣ και να ξεκινήσει προανάκριση, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν προς το μεσημέρι της Κυριακής από τον πατέρα της 16χρονης ο οποίος εμφανίστηκε στο ΑΤ Ομόνοιας με το χαρτί αναγγελίας θανάτου του παιδιού του.

Έτσι χάθηκαν κρίσιμες ώρες για το προανακριτικό έργο, με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων να πηγαίνουν αρκετές ώρες αργότερα στο κλαμπ που προηγουμένως διασκέδαζε σύμφωνα με πληροφορίες η 16χρονη με την παρέα της για να πάρουν μαρτυρικές καταθέσεις, τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά και δείγμα από τα αλκοολούχα ποτά.

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, καθώς πηγές του ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι το ίδιο βράδυ -μετά το περιστατικό με τη 16χρονη- έγιναν ακόμη τρεις κλήσεις για παροχή βοήθειας σε ενήλικα άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ στον ίδιο δρόμο.

Φωτογραφίες από το δρόμο που παρέλαβε το ΕΚΑΒ τη 16χρονη: