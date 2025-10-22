Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων περιμένουν οι Αρχές προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του 16χρονου κοριτσιού που έχασε τη ζωή του έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, καθώς από το νυχτερινό μαγαζί στο οποίο διασκέδαζε το ανήλικο κορίτσι έχουν κατασχεθεί όλα τα ποτά για να εξεταστούν από τα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατο της 16χρονης από τον πατέρα του ανήλικου θύματος, καθώς ούτε το ΕΚΑΒ, ούτε οι υπεύθυνοι του καταστήματος ενημέρωσαν για το περιστατικό.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το ίδιο βράδυ από τον ίδιο δρόμο το ΕΚΑΒ παρέλαβε τρία παιδιά που βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης και τα μετέφερε σε νοσοκομεία.

Το χρονικό

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με την 16χρονη να βγαίνει από το κλαμπ, να διασχίζει μια μικρή απόσταση και στη συνέχεια να πέφτει χωρίς τις αισθήσεις της στον δρόμο.

Η παρέα της ειδοποίησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τη μετέφερε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες έχει αναλάβει το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ, ενώ διατάχθηκαν όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις (ιστολογικές, τοξικολογικές, νεκροψία – νεκροτομή).