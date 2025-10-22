Απαντήσεις από την ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών περιμένουν η ΕΛΑΣ και η οικογένεια ενός 16χρονου κοριτσιού, το οποίο έχασε τη ζωή του λίγα μέτρα έξω από κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Γκάζι.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με την 16χρονη να βγαίνει από το κλαμπ, να διασχίζει μια μικρή απόσταση και στη συνέχεια να πέφτει χωρίς τις αισθήσεις της στον δρόμο.

Η παρέα της ειδοποίησε τις Αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες έχει αναλάβει το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ, ενώ διατάχθηκαν όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις (ιστολογικές, τοξικολογικές, νεκροψία – νεκροτομή).