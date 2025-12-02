Ο Youtuber Teosty έπεσε θύμα άγριας επίθεσης στα Γιάννενα, καθώς τού πέταξαν αυγά σε live μετάδοση που έκανε, ενώ τον χτύπησαν και στον δρόμο.

Πιο αναλυτικά, ο Teosty μαζί με την παρέα του έκανε ένα live στο κανάλι του σε μια καφετέρια στα Γιάννενα, όταν άγνωστοι του πέταξαν αυγά.

Αυτά φαίνεται πως τον πέτυχαν στην πλάτη, ενώ βρήκαν και έναν φίλο του στην κουκούλα. Στη συνέχεια, μετά την πρώτη επίθεση, ο Teosty μετακινήθηκε με την παρέα του σε άλλο μαγαζί, όπου νεαροί παρενοχλούσαν την παρέα με laser, έγραψε το thestival.gr.

Ο Υoutuber βγήκε να ζητήσει τον λόγο και, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα, ήρθε στα χέρια με έναν από τους νεαρούς.

Μετά το επεισόδιο, ο Teosty επέστρεψε στο τραπέζι με εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο χέρι. Όπως είπε, ο άγνωστος «του πούλησε τρέλα», τον πλησίασε και τον χτύπησε.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό να περάσει και πως θα κινηθεί νομικά.