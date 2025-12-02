Η Ατλέτικο Μαδρίτης προηγήθηκε, η Μπαρτσελόνα όμως μετέτρεψε το 0-1 σε 3-1 και παραμένει στην κορυφή της La Liga, ό,τι κι αν κάνει την Τετάρτη (3/12) η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο εκτός έδρας.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν στο -3 από τους «μπλαουγκράνα» πριν την έναρξη του παιχνιδιού και μπήκε καλύτερα σε αυτό, καταφέρνοντας να ανοίξει το σκορ στο 19′ με τον Μπαένα μετά την πάσα του Μολίνα. Από νωρίς, επομένως, το σκορ ήταν 0-1, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να πιέσουν στη συνέχεια για την ισοφάριση.

Αυτή, τελικά, ήρθε στο 26′, όταν ο Πέδρι πέρασε ωραία την κάθετη για τον Ραφίνια και αυτός απέφυγε και τον Όμπλακ και έγραψε προ κενής εστίας το 1-1. Στο 36′, μάλιστα, οι Καταλανοί θα μπορούσαν να κάνουν και την ανατροπή καθώς κέρδισαν πέναλτι, αλλά ο Λεβαντόφσκι αστόχησε.

Το πρώτο ημίχρονο έληξε, έτσι, ισόπαλο, στο δεύτερο όμως η «Μπάρτσα» ήταν αποφασισμένη για τη νίκη και την πήρε. Στο 65′ ο Όλμο με τελείωμα εντός περιοχής έκανε το 2-1 και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο Φεράν Τόρες βρήκε δίχτυα για το 3-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Η Μπαρτσελόνα πήγε στους 37 βαθμούς, η Ρεάλ Μαδρίτης που παίζει την Τετάρτη (3/12) στο Μπιλμπάο έχει 33 και ακολουθούν η Βιγιαρεάλ με 32 και η Ατλέτικο Μαδρίτης με 31.