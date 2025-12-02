Σε μια δήλωση που θα προκαλέσει αντιδράσεις προχώρησε η Πόπη Σεμερτζίδου σχετικά με τη δέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών.

Κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, χθες, όπως φαίνεται και από το απόσπασμα που αναδημοσίευσε το Mega και η εκπομπή Buongiorno, όταν της απηύθυναν το λόγο λέγοντας: «Εμένα αν είχαν παγώσει οι λογαριασμοί μου δεν θα μπορούσα να ζήσω» η κ. Σεμερτζίδου απάντησε:

«Αυτό ακριβώς. Μπράβο, πολύ σωστά. Λέτε να μην φρόντισα να μάθω (γιατί δεσμεύτηκαν). Δεν μας λένε κάτι παραπάνω. Εγώ τι πρέπει να κάνω δηλαδή; Να αρχίσω απεργία πείνας έξω από τη Βουλή;», «φωτογραφίζοντας», την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι δίπλα στο Άγαλμα του Αγνώστου Στρατιώτη.