Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να μιλήσει για όλα όσα έγιναν και οδήγησαν στην παραίτησή του από την Παρτίζαν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Zona Press».

Η απόφαση του σπουδαιότερου προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ να παραιτηθεί, προκάλεσε οργή στις τάξεις των οπαδών της ομάδας του Βελιγραδίου. Οργή για τον πρόεδρο και τη διοίκηση του συλλόγου, καθώς είναι φανατικά υπέρ του «Ζοτς» και το έδειξαν με τις αντιδράσεις τους από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι παραιτείται.

Σε αυτούς επομένως, στους οπαδούς της Παρτίζαν δηλαδή, θέλησε να απευθυνθεί ο Ομπράντοβιτς και είπε αναλυτικά τα εξής στη συνέντευξη που παραχώρησε…

«Πήρα μια απόφαση που ήταν εξαιρετικά δύσκολη για μένα. Ανέλαβα την ευθύνη για όλα τα αρνητικά που συνέβησαν φέτος και φυσικά έμεινα πιστός σε αυτή την επιλογή. Έλαβα αμέτρητα μηνύματα και ο λόγος που απευθύνομαι σε εσάς τώρα είναι ακριβώς επειδή το ζητήσατε, για να ξεκαθαρίσουμε τα πάντα. Η απόφαση ήταν πραγματικά δύσκολη, και για όσα ακολούθησαν μετά, δεν μπορούσα να επηρεάσω τίποτα. Μου είναι πολύ βαριά η ανάμνηση όλων όσων περάσαμε μαζί με την Παρτίζαν.

Γράψαμε μια ιστορία που δύσκολα θα επαναληφθεί, αλλά αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς, τους οπαδούς της Παρτίζαν, που δημιουργήσατε μια ατμόσφαιρα αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο. Εσείς είστε η μεγαλύτερη δύναμη της Παρτίζαν. Ακόμη και μέσα σε μια οικογένεια, όταν συμβαίνει κάτι, το καλύτερο είναι να μένει μέσα στην οικογένεια.

«Την Τετάρτη όταν εξέδωσα την ανακοίνωση και όλα όσα είπα σε εκείνη την ανακοίνωση τα στηρίζω στο ακέραιο. Το βράδυ της Τρίτης, μετά από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μένα, είπα στο τεχνικό επιτελείο ότι παίρνω μια απόφαση για την οποία ήμουν σίγουρος ότι ήταν η σωστή για τον σύλλογο και την ομάδα. Το επόμενο πρωί ανακοίνωσα την απόφασή μου στον πρόεδρο του συλλόγου και εκείνος κατάλαβε τους λόγους μου. Η συζήτηση ήταν πολύ σωστή και με σεβασμό. Μου είπε ότι με είδε στον αγώνα και ότι συνειδητοποίησε πως αυτό ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω.

Συμφωνήσαμε ότι θα απευθυνθώ εγώ στο κοινό και όχι ο σύλλογος, αλλά οι πληροφορίες κυκλοφορούν και είναι δύσκολο να τις ελέγξεις. Όταν το κατάλαβα αυτό, αποφάσισα να μιλήσω την ίδια μέρα. Κάλεσα τον εκπρόσωπο Τύπου του συλλόγου, εκείνος τηλεφώνησε στον πρόεδρο για να αποφασίσουμε αν αυτό ήταν το τελικό. Το μόνο που ζήτησε ο πρόεδρος ήταν να προσθέσω στην επιστολή ότι πρόκειται για αμετάκλητη παραίτηση, ώστε να μπορεί ευκολότερα να σταθεί απέναντι στους φιλάθλους, και συμφώνησα.

Και μετά αρχίζουν να συμβαίνουν όλα όσα ακολούθησαν. Επέστρεψα από την Αθήνα και οι παίκτες είχαν μερικές ημέρες ρεπό. Έδωσα στη διοίκηση την ευκαιρία να κάνει αυτό που θεωρούσα καλύτερο. Ειδικά επειδή η ομάδα είχε τρία συνεχόμενα παιχνίδια στην έδρα της, κάτι σαφώς ευκολότερο. Εγώ δεν άντεχα άλλο, δεν είχα άλλη δύναμη μέσα μου. Έδωσα ό,τι μπορούσα και μην μου κρατάτε κακία γι’ αυτό. Η απόφαση ήταν εξαιρετικά πιεστική, και ίσως οι πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου ήταν όταν με περιμένατε, όταν με περίμενε η μικρή μου, που με περιμένει κάθε φορά που έρχεται στην «Αρένα».

Τα συναισθήματα που βίωσα τότε δεν τα είχα ξανανιώσει ποτέ και ακόμη και τώρα μου είναι πολύ δύσκολο να μιλώ γι’ αυτό. Ένας φίλος με γύρισε στο σπίτι, ξάπλωσα στο κρεβάτι και για μία ώρα κοιτούσα το ταβάνι… Δεν μπορούσα. Δεν ήθελα να συμβεί όλο αυτό, αλλά οι φίλαθλοι αποφάσισαν να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Λίγα λεπτά μετά την παραίτησή μου, ο πρόεδρος με ευχαρίστησε κι έπειτα, προς μεγάλη μου έκπληξη, άρχισε να συμβαίνει…

Έλαβα μήνυμα από τον πρόεδρο του συλλόγου ότι συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο και πως η παραίτησή μου δεν έγινε αποδεκτή. Με κάλεσε να πάω στον σύλλογο, φυσικά και δέχτηκα, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμουν και οι άνθρωποι που οδήγησαν την Παρτίζαν εκεί που βρίσκεται. Η συνάντηση έγινε με τα στελέχη του συλλόγου, ανθρώπους που εκτιμώ βαθιά.

Ο πρόεδρος ξεκίνησε λέγοντας ότι όλοι συμφωνούν πως δεν θέλουν να παραιτηθώ, και όλοι το επανέλαβαν. Στην τοποθέτησή μου είπα ότι παραμένω στην απόφασή μου, αλλά εξέφρασα την έκπληξή μου και ρώτησα τον πρόεδρο τι έχει αλλάξει από τη στιγμή που βγήκε δημόσια και αποδέχτηκε την παραίτησή μου. Τι άλλαξε μέσα σε 24 ώρες;

Αυτό που άλλαξε ήταν η αντίδραση των φιλάθλων. Παρ’ όλα αυτά, εγώ είχα ήδη αποφασίσει και αυτό ήταν. Δεν μπορούσα άλλο. Ήταν μια απόφαση για την οποία είχα σκεφτεί πολύ και την οποία στηρίζω απόλυτα. Ζητώ από τους φιλάθλους ενότητα, να στηρίξουν σε κάθε παιχνίδι την ομάδα και όλα τα μέλη του συλλόγου. Η κατάσταση αυτή δεν είναι φυσιολογική και δεν είναι καλή για τον σύλλογο. Για αυτή την κατάσταση ευθύνεται ο επικεφαλής του συλλόγου, ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς και του το είπα.

Τι θα κάνει από εδώ και πέρα, δεν το ξέρω. Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι από τη Γενική Συνέλευση και μου είπαν ότι αποχώρησαν από τον σύλλογο κι αυτό δεν ήταν καλό. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε σημείο όπου η Ευρωλίγκα μπορεί να μας τιμωρήσει. Επαναφέραμε την Παρτίζαν στην Ευρωλίγκα κανείς δεν μπορεί να μας το πάρει αυτό. Ήταν το όνειρό μου.

«Το λέω και το εξηγώ για πρώτη φορά, αλλά το κάνω για εσάς. Κάποια πράγματα στη λειτουργία του συλλόγου δεν ήταν φυσιολογικά. Τα αναφέρω αυτά για χάρη σας. Ο αθλητικός διευθυντής, ο Ζόραν Σάβιτς, δεν είχε συμβόλαιο, ενώ βρισκόμασταν μέσα στην περίοδο των μεταγραφών. Με δική μου επιμονή μιλούσαμε κάθε μέρα και ξαφνιάστηκα όταν ενημερώθηκα πως ο Μπράντον Ντέιβις φεύγει από την ομάδα και ότι ο Όσετκοφσκι επρόκειτο να υπογράψει, παρότι είχα πει στον πρόεδρο ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ο κατάλληλος παίκτης για εμάς και εκείνος μου απάντησε ότι ήδη τον είχαμε υπογράψει. Ο Όσετκοφσκι δεν ήταν δική μου επιλογή, αλλά μιλάμε για ένα παιδί εξαιρετικά εργατικό. Δούλεψε και συμπεριφέρθηκε σαν πραγματικός επαγγελματίας, όμως για την αλήθεια των πραγμάτων, δεν ήταν δική μου απόφαση.

Στήριξα την ιδέα του συλλόγου για την περιοδεία στην Αυστραλία, αλλά εκεί οι παίκτες μας τραυματίστηκαν. Παίζαμε μόνο με έναν ψηλό. Τότε είπα μέσα στο γήπεδο, αμέσως μετά τον αγώνα, μίλησα ανοιχτά και ξεκάθαρα: ότι ο Ζόραν δεν μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει έτσι, χωρίς συμβόλαιο. Του είπα: «Καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση βρισκόμαστε; Συνειδητοποιείτε ότι αυτή η σχέση δεν είναι φυσιολογική; Δεν γίνεται ο Ζόραν να δουλεύει χωρίς συμβόλαιο, γιατί αυτό κάνει κακό στον σύλλογο».

Ήθελα να φέρουμε έναν σέντερ πριν αρχίσει η σεζόν. Παρακαλούσα επίσης να κρατήσουμε τον Αϊζέια Μάικ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Τελικά ήρθε ο Μπρούνο, αλλά για να υπογράψουμε τον Μπρούνο, έπρεπε να αποδεσμεύσουμε τον Φρανκ Νιλικίνα, έναν πόιντ γκαρντ. Μια δύσκολη και λεπτή απόφαση, αλλά έπρεπε να αποκτήσουμε ψηλό παίκτη. Κι ύστερα τραυματίστηκαν ο Σέικ και ο Κάρλικ, δύο εξαιρετικοί παίκτες και άνθρωποι. Ήταν μια απίστευτα δύσκολη κατάσταση για μένα ως προπονητή. Ψάχναμε λύσεις».