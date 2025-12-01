O Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Παρτιζάν, με τον πρόεδρο του συλλόγου, Όστογια Μιγιάιλοβιτς να παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στη Σερβία και να μιλά ακόμα και για θέμα υγείας του Σέρβου τεχνικού.

Μεταξύ άλλων, ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου ανέφερε για τον «Ζοτς»: «Του ζήτησα τουλάχιστον να παραμείνει στη διοίκηση. Μου απάντησε ότι επιθυμεί να αποχωρήσει, ότι αγαπά βαθιά την Παρτιζάν και ότι η απόφαση είναι απολύτως δική του. Εξήγησε πως δεν θέλει να βιώσει μια τραγωδία στον πάγκο, αναφερόμενος στη δική του κατάσταση υγείας. Μάλιστα, κάποιοι από τους παρευρισκόμενους που κρατούσαν σημειώσεις δάκρυσαν».

«Aδιανόητο το 25-0 σερί με τον Παναθηναϊκό»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο κλίμα που δημιουργήθηκε μετά το 25-0 σερί που δέχθηκε η Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ, στην ήττα από τον Παναθηναϊκό με 91-69 για την EuroLeague: «Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα όταν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν σαν να παρακολουθούσα ένα πλοίο να συντρίβεται στα βράχια. Ήταν αδιανόητο για μια ομάδα να δεχθεί 25-0 σερί. Κοίταξα τον Ζέλικο και παραλίγο να βάλω τα κλάματα με την εικόνα του».

«Στις 10 το επόμενο πρωί, έλαβα ένα τηλεφώνημα και ένα μήνυμα από τον Ομπράντοβιτς που μου ζητούσε να συναντηθούμε. Ήξερα μέσα μου τι θα ακολουθούσε. Μου είπε: “Έχω πάρει την απόφασή μου, παραιτούμαι. Έχω ενημερώσει το προπονητικό τιμ και τώρα ενημερώνω και εσάς. Το κάνω τώρα για να έχετε χρόνο, μέσα στη διακοπή, να βρείτε νέο προπονητή. Οι παίκτες δεν με σέβονται, η υγεία μου επιβαρύνεται, είμαι συναισθηματικά διαλυμένος, δεν μπορώ να αποδεχτώ τα άσχημα αποτελέσματα… Είμαι χαμένος”. Του ζήτησα να περιμένει και να σκεφτεί καλύτερα. Εκείνος επέμενε ότι η απόφαση είναι τελεσίδικη και δεν αλλάζει. Γύρισα εσπευσμένα στο Βελιγράδι και στο αεροδρόμιο έμαθα ότι η παραίτηση είχε ήδη ανακοινωθεί. Πήγα στο σύλλογο και συγκάλεσα Διοικητικό Συμβούλιο για την Πέμπτη με μοναδικό θέμα τη διαχείριση της κατάστασης».

«Τον ενημερώσαμε ότι η παραίτηση δεν έγινε αποδεκτή και συμφωνήσαμε πως θα κάναμε τα πάντα για να τον κρατήσουμε. Του ζήτησα να μιλήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο, ελπίζοντας ότι θα άλλαζε γνώμη. Κάθε μέλος υποστήριξε ότι πρέπει να παραμείνει. Του είπα να μου δώσει τα συμβόλαια ή τα ονόματα των παικτών που δεν τον σέβονταν, για να αποχωρήσουν αμέσως», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Ομπράντοβιτς ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει υπό αυτές τις συνθήκες. «Μίλησε για πολλά ζητήματα. Στην ουσία, είχε πάρει μια απόφαση οριστική και αμετάκλητη. Δεν άντεχε άλλο τα αποτελέσματα, έλεγε ότι οι παίκτες δεν τον ακούν και δεν ήθελε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του. Του ζήτησα να το ξανασκεφτεί».