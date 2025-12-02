Αν και έκανε τα εύκολα δύσκολα, η Μάντσεστερ Σίτι που προηγήθηκε με 5-1 νίκησε τελικά με 5-4 τη Φούλαμ εκτός έδρας για τη 14η αγωνιστική της Premier League και πλησίασε στο -2 από την Άρσεναλ, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, είχε δοκάρι στο 6′ με τον Χάαλαντ και αυτός ήταν που έκανε το 0-1 στο 17′, μετά το γύρισμα του Ντοκού, για να έτσι έτσι ο παίκτης που έφτασε πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλο τα 100 γκολ στην Premier League.

Στο 37′ ο Νορβηγός έγραψε και ασίστ στη στατιστική του φτιάχνοντας το 0-2 του Ράιντερς, για να ακολουθήσει στο 44′ η γκολάρα του Φόντεν για το 0-3. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Σμιθ-Ρόου με κεφαλιά μείωσε σε 1-3, με τη Σίτι πάντως να συνεχίζει απτόητη: 1-4 στο 48′ με το δεύτερο γκολ του Φόντεν και 1-5 στο 54′ με αυτογκόλ του Μπέργκε.

Όλα ήταν πολύ εύκολα, με λίγα λόγια, για την ομάδα του Γκουαρδιόλα αλλά η Φούλαμ κατάφερε να αντιδράσει. Στο 57′ ο Ιγουόμπι με μακρινό σουτ μείωσε σε 2-5, στο 75′ ο Τσουκουέζε, επίσης με σουτ, έκανε το 3-5 και στο 79′ ο ίδιος παίκτης σκόραρε ξανά για το 4-5, μετατρέποντας το παιχνίδι σε θρίλερ.

Ένα θρίλερ που είχε happy end, όμως, για τη Μάντσεστερ Σίτι καθώς κατάφερε να πάρει τη νίκη και να πλησιάσει στο -2 την Άρσεναλ, η οποία την Τετάρτη (3/12) θα υποδεχθεί τη Μπρέντφορντ.