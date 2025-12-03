Βροχή πέφτουν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης. Μέχρι χθες τις 8 το βράδυ ο αριθμός των αιτήσεων είχε ήδη υπερβεί το όριο του ενός εκατομμυρίου, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ζήτηση για την ενίσχυση.

Η προθεσμία εκπνέει το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου και όσοι δικαιούχοι προλάβουν να υποβάλουν την αίτησή τους θα λάβουν την προκαταβολή έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Το επίδομα, που κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και αγγίζει τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καταβάλλεται βάσει συγκεκριμένων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων:

Εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο φτάνει τα 29.000 ευρώ, αυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Η αξία ακίνητης περιουσίας (με βάση τον ΕΝΦΙΑ 2025) δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Η αίτηση

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE (Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση), με χρήση των κωδικών TAXISnet.

Στην αίτηση δηλώνονται:

Ο ΑΦΜ του αιτούντος – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.

Το ονοματεπώνυμο.

Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων.

Η ένδειξη «πολυκατοικία».

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Η ταχυδρομική διεύθυνση, ο τύπος κατοικίας (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη, δωρεάν παραχωρούμενη) και ο ΑΦΜ εκμισθωτή ή παραχωρούντος.

Τα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων.

Το είδος του καυσίμου ή της ενέργειας για επιδότηση.

Τα στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό ή σταθερό) αντλούνται αυτόματα από το myAADE.

ΙΒΑΝ

Πριν από την οριστικοποίηση, δηλώνεται ο ΙΒΑΝ για την πίστωση του επιδόματος.

Η ενίσχυση αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης, μπλε κηροζίνης, φυσικού αερίου, υγραερίου, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, για το διάστημα 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι αγορές υπολογίζονται από 15 Οκτωβρίου, ενώ για ξύλα και πέλετ από 1 Ιουνίου 2025.

Κάθε δικαιούχος επιλέγει μόνο ένα είδος καυσίμου.

Πληρωμές

Με βάση το χρονοδιάγραμμα οι πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης θα γίνουν ως εξής: