Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κατάστημα στο Milford Haven του Pembrokeshire, όταν ένας καταστηματάρχης κατάφερε να απωθήσει δύο γυναίκες ληστές χρησιμοποιώντας μια πλαστική κασετίνα γάλακτος ως όπλο αυτοάμυνας.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι Μπέθαν Τζον, 25 ετών, και Τζέσι Τόμπσον, 31 ετών, εισέβαλαν στο κατάστημα κρατώντας μαχαίρια. Ο εργαζόμενος άρπαξε την κασετίνα για να προστατευτεί και ανάγκασε τις δύο γυναίκες να τραπούν σε φυγή χωρίς να κλέψουν τίποτα, ενώ ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Κατά τη δίκη στο Δικαστήριο του Swansea, ο δικαστής Πολ Τόμας KC χαρακτήρισε την επίθεση «ιδιαίτερα σοβαρή» και επισήμανε ότι τα δικαστήρια θα παρέχουν πάντα προστασία σε ευάλωτους επιχειρηματίες. Τελικά, η Τόμπσον καταδικάστηκε σε 40 μήνες φυλάκισης και η Τζον σε 36 μήνες.