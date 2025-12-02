Ένα νέο ξεκίνημα κάνει και στην προσωπική του ζωή ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση εδώ και μήνες με την Κρίστεν Τομς, αθλήτρια του τένις από τις ΗΠΑ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχει χωρίσει με την Πάουλα Μπαντόσα, η οποία ήταν πρόσφατα καλεσμένη σε ισπανική εκπομπή και επιβεβαίωσε τον χωρισμό με το τραγούδι που επέλεξε για να του αφιερώσει.

Όπως και να έχει, ο Τσιτσιπάς πραγματοποιεί ένα νέο ξεκίνημα και σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 είναι σε σχέση με την Κρίσταν Τομς εδώ και πολλούς μήνες.

Το νέο… αμόρε του Έλληνα τενίστα είναι 27 ετών και αθλήτρια του τένις, με το ζευγάρι να κρατάει, τουλάχιστον προς το παρόν, χαμηλούς τόνους και να αποφεύγει το να εκτεθεί στα social media με κοινές φωτογραφίες ή βίντεο.

Πρόκειται, άλλωστε, για μια περίοδο που δεν είναι ιδιαίτερη καλή για τον Τσιτσιπά, όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγος αλλά και για όσα έγιναν πρόσφατα με το θέμα της υπέρβασης του ορίου ταχύτητας στην Αττική Οδό, αν και ο δικηγόρος του έχει ξεκαθαρίσει πως δεν οδηγούσε ο Έλληνας τενίστας το αυτοκίνητό του αλλά άλλο πρόσωπο.