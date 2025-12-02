Μία κινηματογραφική καταδίωξη συνέβη στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα (01.12.2025), όταν ένα μηχανάκι δεν σταμάτησε σε έλεγχο των αστυνομικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη. Όλα ξεκίνησαν όταν το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ότι ακολουθούσαν μοτοσικλετιστή που αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο.

Μάλιστα ο 16χρονος κινούνταν ανάποδα στον δρόμο ενώ περνούσαν αυτοκίνητα και λεωφορεία.

Τότε ξεκίνησαν να τον καταδιώκουν περίπου 30 αστυνομικοί, οι οποίοι στη συνέχεια κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και διαπίστωσαν πως το μηχανάκι ήταν κλεμμένο και μάλιστα είχε κλαπεί έξω από την Τροχαία Θεσσαλονίκης.

Ο 16χρονος συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 11.350 ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε, από την ηλικία των 12 ετών απασχολεί τις Αρχές με παρόμοιες κλοπές.

Στο Live News μίλησε ο αδελφός του ιδιοκτήτη της μηχανής.

«Το μηχανάκι βρισκόταν στην Τροχαία. Ο αδελφός μου είχε πιει, έγιναν σωστά όλες οι ενέργειες και το μηχανάκι έμεινε εκεί. Μας κάλεσαν χθες και μας ενημέρωσαν. Στο μηχανάκι έχουν προκληθεί ζημιές».