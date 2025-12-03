Ένα πρωτότυπο σχέδιο ενός άνδρα στην Καλιφόρνια να ξετρυπώσει μια αρκούδα 227 κιλών από το υπόγειο του σπιτιού του στην Άλταδένα εξελίχθηκε απρόσμενα, όταν μια δεύτερη αρκούδα εμφανίστηκε και διέκοψε την επιχείρηση.

Ο Κεν Τζόνσον, φωτογράφος προϊόντων, προσπαθούσε ήδη να αντιμετωπίσει την πρώτη αρκούδα που είχε εγκατασταθεί κάτω από την κουζίνα του, όταν περίπου στις 2 π.μ. την Τρίτη μια άλλη μεγάλη αρκούδα περπάτησε στην είσοδο του σπιτιού, σύμφωνα με το Eyewitness News.

Η πρώτη ένδειξη προβλήματος εμφανίστηκε όταν αναποδογυρίστηκαν σκουπιδοτενεκέδες και ξεκόλλησαν τούβλα γύρω από το ακίνητο. Κάμερες με ανίχνευση κίνησης αποκάλυψαν ότι μια τεράστια αρκούδα με κίτρινη σήμανση κυκλοφορούσε κάτω από τα πατώματα του σπιτιού, εμφανιζόμενη σύντομα το Σάββατο και ξανά την Κυριακή για περίπου 20 λεπτά.

«Είναι τρομακτικό όταν δεν ξέρω πού βρίσκεται», δήλωσε ο Τζόνσον στην εφημερίδα New York Post.

Ο ίδιος επικοινώνησε με το Τμήμα Άγριας Ζωής και Ψαριών της Καλιφόρνιας (CDFW), υποβάλλοντας ηλεκτρονική αναφορά τη Δευτέρα. Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Κορτ Κλόπινγκ, επιβεβαίωσε ότι η CDFW «ήρθε σε επαφή με τον ιδιοκτήτη βάσει της αναφοράς που έδωσε στον βιολόγο μας» και τον καθοδηγεί έκτοτε.

Ο Κλόπινγκ τόνισε ότι η αρκούδα, εκτιμώμενη στα 250 κιλά, «δεν θεωρείται απειλή για το κοινό». «Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι απαιτείται περαιτέρω παρέμβαση», πρόσθεσε, «δεν φαίνεται η αρκούδα να αποτελεί απειλή».

Η υπηρεσία συνέστησε στον Τζόνσον να κρατά αποστάσεις, να παρακολουθεί την αρκούδα εξ αποστάσεως και να περιμένει να φύγει μόνη της. Ο βιολόγος πρότεινε επίσης να ασφαλίσει καλά το σημείο πρόσβασης όταν η αρκούδα αποχωρήσει, να εγκαταστήσει αυτόματα συστήματα νερού με ανίχνευση κίνησης για να την αποθαρρύνει από επιστροφή και να τοποθετήσει πανιά εμποτισμένα με αμμωνία κοντά στην είσοδο.

Ο Κλόπινγκ εξήγησε ότι η συμπεριφορά της αρκούδας είναι τυπική για την κοιλάδα Σαν Γκαμπριέλ, όπου οι μαύρες αρκούδες σπάνια πέφτουν σε χειμέρια νάρκη. Πιθανότατα η αρκούδα του Τζόνσον «βρήκε μια φωλιά, ένα ζεστό μέρος όπου νιώθει άνετα».

Τα αρχεία της υπηρεσίας δείχνουν ότι η αρκούδα είχε επισημανθεί προηγουμένως περίπου 16 χιλιόμετρα μακριά. Τα δεδομένα του CDFW δεν δείχνουν «καμία αλλαγή στη δραστηριότητα πριν και μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές», και ο Κλόπινγκ ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε σύνδεση με τη φωτιά στην Άλταδένα είναι υποθετική.

Πρόσθεσε ότι οι γείτονες θα πρέπει επίσης να ασφαλίσουν τα υπόγειά τους για να αποφύγουν ανεπιθύμητους επισκέπτες.