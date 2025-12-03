Οι βροχές κυρίως στα δυτικά και τα νότια και οι νοτιοανατολικοί άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 3/12 ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 02/12 τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, στα ανατολικά ηπειρωτικά (με εξαίρεση τη Θράκη), την Εύβοια και από το μεσημέρι στην Κρήτη, οι οποίες βαθμιαία θα ενταθούν στα δυτικά και τα νότια και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 13, στην Ήπειρο από 7 έως 17, στη Θεσσαλία από 4 έως 15, στη Στερεά από 4 έως 17, στην Πελοπόννησο από 5 έως 18, στο Ιόνιο από 14 έως 17, στο Αιγαίο από 6 έως 17 (στο Βόρειο Αιγαίο 2 με 3 βαθμούς λιγότερο), στη Ρόδο από 8 έως 19 και στην Κρήτη από 11 έως 19, τοπικά 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς.