Η Άννα Ντουντουνάκη πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. πεταλούδα με χρόνο 25.04, δεν κατάφερε όμως να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης.

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έδωσε αγώνα μπαράζ με τη Σλοβένα Νέζα Κλάντσαρ, με την οποία είχαν πετύχει την ίδια επίδοση (25.25) στους ημιτελικούς και διεκδικούσαν το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό. Η Ντουντουνάκη τερμάτισε σε 25.04, κατέρριψε το 25.09 που είχε σημειώσει στις 2 Νοεμβρίου 2021, στην αντίστοιχη διοργάνωση του Καζάν, αλλά έχασε για τρία εκατοστά του δευτερολέπτου από την αντίπαλό της και αποκλείστηκε από τον τελικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χανιώτισσα κολυμβήτρια είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης πριν δύο χρόνια στο Οτοπένι με πιο αργό χρόνο (25.10), ενώ το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ στο Καζάν της είχε χαρίσει το χάλκινο μετάλλιο.

Το πρωινό πρόγραμμα της αυριανής (3/12, 11:00) 2ης ημέρας, περιλαμβάνει πέντε ελληνικές συμμετοχές. Η αρχή γίνεται στα 100μ. μικτή ατομική ανδρών, όπου ο Ανδρέας Βαζαίος θα «πέσει» στην 5η και τελευταία προκριματική σειρά, σε ένα αγώνισμα στο οποίο έχει κερδίσει στο παρελθόν τέσσερα μετάλλια (ένα ασημένιο και τρία χάλκινα).

Στην 1η σειρά του ίδιου αγωνίσματος θα μετάσχει ο Απόστολος Παπαστάμος και στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, επίσης στην 1η σειρά, η Νικόλ Παυλοπούλου. Ακόμη, ο Δημήτρης Μάρκος θα αγωνιστεί στην 7η προκριματική σειρά των 200μ. ελεύθερο, διεκδικώντας μία θέση στους ημιτελικούς, ενώ ο 18χρονος Βασίλης Κακουλάκης θα μετάσχει στην 3η σειρά των 1.500μ. ελεύθερο.