Για τον συμβολισμό και τον ιστορικό χαρακτήρα της πρόσφατης Κοινωνικής Συμφωνίας μίλησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.



Η κ. Κεραμέως εξήγησε ότι «αυτή η συμφωνία είναι ιστορική για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για τον συμβολισμό της, ότι καθίσαμε, συμφωνήσαμε όλοι μαζί. Ο δεύτερος είναι για την ουσία της συμφωνίας, που αυτή η συμφωνία οδηγεί εκ των πραγμάτων σε πιο εύκολη σύναψη και επέκταση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οδηγεί σε πλήρη προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας”. Όπως τόνισε η υπουργός, δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο στη χώρα, μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και του συνόλου των εθνικών εταίρων για ένα πολύ ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν το Εργατικό Δίκαιο.



Αναφέρθηκε στα τέσσερα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τους συνταξιούχους αυτό το διάστημα σημειώνοντας ότι «το πρώτο έγινε ήδη πράξη, τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες κ.ο.κ. Θα είναι πάγια αυτή η ενίσχυση, κάθε Νοέμβριο, κάθε χρόνο. Δεύτερον, θα πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα οι συντάξεις του Ιανουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες κατά 2,4%, είναι η φετινή αύξηση. Επίσης, όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά, από 01/01/2026 θα μειωθεί κατά 50% και από το 2027 έχουμε πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Πάγιο αίτημα των συνταξιούχων εδώ και πολλά χρόνια. Τέταρτο μέτρο, η φορολογική μεταρρύθμιση, δηλαδή οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές, οι οποίοι μπαίνουν σε ισχύ από τον Ιανουάριο, ωφελούν και τους συνταξιούχους. Άρα, και οι συνταξιούχοι θα δουν περισσότερα χρήματα στο τέλος του μήνα. Τέσσερα πολύ καλά νέα για τους συνταξιούχους”.



Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και στην ψηφιοποίηση των χειρόγραφων καρτελών ενσήμων του e-ΕΦΚΑ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα το οποίο γίνεται για πρώτη φορά και αναμένεται να επιταχύνει περαιτέρω τον χρόνο απονομής των συντάξεων.



Σχετικά με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας η υπουργός υπογράμμισε ότι παρά την επιφυλακτικότητα που υπήρξε αρχικά, η εφαρμογή της οδηγεί σε τεράστια αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες. “Το 2024, είχαν δηλωθεί 2,9 εκατομμύρια υπερωρίες. Φέτος, το 2025, χωρίς να έχει κλείσει η χρονιά, είμαστε στα 5 εκατομμύρια δηλωθείσες υπερωρίες” πρόσθεσε η κ. Κεραμέως. Ειδική αναφορά έκανε η υπουργός και στην σημαντική αύξηση της απασχόλησης σημειώνοντας ότι η ανεργία έχει μειωθεί πλέον στο 8% από 18% το 2019 γεγονός που συνεπάγεται πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας.



Για τα εργατικά ατυχήματα που καταγράφονται τον τελευταίο καιρό, η υπουργός τόνισε ότι “κάθε εργατικό ατύχημα μας απασχολεί προφανώς και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην υπάρχει ούτε ένα” και στη συνέχεια παρέπεμψε στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία η χώρα μας καταλαμβάνει μία από τις καλύτερες θέσεις σε σχέση με τα εργατικά ατυχήματα αναλογικά με τον ενεργό πληθυσμό της χώρας, αλλά και στο πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει σειρά διατάξεων για την ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.



Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με το Rebrain Greece η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι βασικός στόχος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η σύζευξη μεταξύ Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat έχουν επιστρέψει στην χώρα μας από το 2010 μέχρι το 2023, 420.000 συμπατριώτες μας.