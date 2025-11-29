Το Rebrain Greece, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού, ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Marriott Marquis New York στην Times Square, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματοποιεί ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για την αναστροφή του brain drain.

Στόχος της εκδήλωσης ReBrain Greece NY, στην οποία θα συμμετάσχουν 35 κορυφαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είναι η διασύνδεση Ελλήνων εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά με ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

Οι πολιτείες και πόλεις των ΗΠΑ με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων συμμετοχής είναι οι ακόλουθες: Νέα Υόρκη, Βοστόνη, Καναδάς, Ουάσινγκτον, Καλιφόρνια, Φλόριντα, Χιούστον, Κονέκτικατ, Σικάγο, Αριζόνα, Μιζούρι, Μινεσότα, Ιντιάνα και Οχάιο.

Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών είναι μηχανικοί, επαγγελματίες των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, επαγγελματίες χρηματοοικονομικού τομέα, ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί, σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών, πολιτικοί μηχανικοί και ιατροί.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, το Rebrain Greece έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον στοχευμένους μηχανισμούς προσέλκυσης Ελλήνων του εξωτερικού.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, η στρατηγική της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας για τον επαναπατρισμό βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων, μέσα από την κατάργηση άνω των 80 φόρων, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας την τελευταία πενταετία, τη μείωση της ανεργίας στο 8% (χαμηλό ρεκόρ 17ετίας) και τη διασφάλιση πολιτικής σταθερότητας.

Κίνητρα αμιγώς για τους απόδημους Έλληνες, όπως η μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% για διάστημα επτά ετών από την επιστροφή τους στην Ελλάδα και η αυτόματη αναγνώριση ειδικότητας και εξειδίκευσης για ιατρούς από τις ΗΠΑ, η οποία έχει επεκταθεί επιπλέον και σε Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Ανάδειξη όλων των επαγγελματικών ευκαιριών, των κινήτρων και του νέου κλίματος που επικρατεί στη χώρα μας, μέσω εκδηλώσεων ενημέρωσης και δικτύωσης, που φέρνουν σε άμεση επαφή ενδιαφερόμενους με επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Επαγγελματικές ευκαιρίες και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες εκδηλώσεις στο Άμστερνταμ, στο Ντίσελντορφ, στο Λονδίνο και στη Στουτγκάρδη, με πάνω από 5.000 ενδιαφερόμενους και περισσότερες από 120 επιχειρηματικές αποστολές, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των Ελλήνων του εξωτερικού.

Κάθε εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση της ελληνικής αγοράς εργασίας από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των συμμετεχόντων για θέματα του επαναπατρισμού και χιλιάδες διά ζώσης συνεντεύξεις των συμμετεχόντων με εκπροσώπους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, από τους 660.000 Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό την περίοδο 2010-2023, οι 420.000 έχουν ήδη επιστρέψει, γεγονός που, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, αναδεικνύει το Rebrain Greece ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία ανάκτησης του ανθρώπινου δυναμικού.