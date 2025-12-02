Με τον Χάμουλιτς να πετυχαίνει χατ τρικ και να δίνει και ασίστ, ο Βόλος διέλυσε με 6-0 το Αιγάλεω και εξασφάλισε την πρόκρισή του για την επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Θεσσαλοί, οι οποίοι τα πάνε εξαιρετικά και στο πρωτάθλημα, ήταν φυσικά το φαβορί για τη νίκη και φρόντισαν να την εξασφαλίσουν από νωρίς καθώς στο 10ο λεπτό ο Ασεχνούν με απευθείας εκτέλεση φάουλ άνοιξε το σκορ και αμέσως μετά, στο 13′, ο Σαντής με πλασέ έγραψε το 2-0.

Από εκεί και πέρα, η συνέχεια δόθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Χάμουλιτς να είναι το πρόσωπο του αγώνα: Στο 57′ έκανε το 3-0 εκτελώντας αμέσως μετά το γύρισμα του Λεγκίσι, στο 62′ έκανε το 4-0 με πλασέ και στο 84′ μπήκε στην περιοχή, απέφυγε τον αντίπαλό του και με πολύ ωραίο τελείωμα ανέβασε το σκορ στο 5-0.

Το τελικό 6-0 διαμορφώθηκε στο 88′, όταν ο Χάμουλιτς βγήκε τετ α τετ και πάσαρε στον Ασεχνούν που δε δυσκολεύτηκε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Έτσι, ο Βόλος συγκεντρώνοντας 7 βαθμούς πήρε την πρόκριση και περιμένει να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του.

Βόλος: Γραμματικάκης, Τασιούρας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα (46’ Λυκουρίνος), Γροσδής (78’ Βαϊνόπουλος), Μπουζούκης (68’ Τσοκάνης), Λεγκίσι, Ασεχνούν, Σαντής (58’ Προύντζος), Χάμουλιτς

Αιγάλεω: Καραργύρης, Φέλιξ, Ευαγγέλου (63’ Τσιλιγγίρης), Ουνγκιαλίδης, Χότσκο (74’ Αθανασακόπουλος), Τάμπας, Καραμπάς, Τακεσιάν (63’ Απαλοδήμας) Φοφανά, Τσέγκρα, Εννομό.