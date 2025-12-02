Viral έγιναν οι Κινέζοι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου, που υποδέχτηκαν Έλληνες επισκέπτες τραγουδώντας το «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» στα ελληνικά.

Με άψογη προφορά και εντυπωσιακή προσήλωση στη μελωδία του Γιάννη Σπανού, οι φοιτητές από την Κίνα κατάφεραν να δημιουργήσουν μια στιγμή που «άγγιξε» χιλιάδες χρήστες στα ελληνικά social media.

Η ιδέα ήταν του καθηγητή Μανώλη Δημόνικου Σπανάκη από την Άνω Βιάννο, ο οποίος διακρίνεται στο βίντεο να στέκεται στον πίνακα δίπλα στους φοιτητές του. Ο κ. Σπανάκης διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου, ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα της Κίνας στον χώρο της γλωσσομάθειας και της διεθνούς επικοινωνίας.