Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 55χρονος πατέρας από τη Ρόδο που κατηγορείται ότι βίαζε την κόρη του, με την οποία έκανε και παιδί, κάτι που αποδείχθηκε μέσω εξέτασης DNA.

Συνοδευόμενος από τον συνήγορό του κ. Νικήτα Μπόλκα, ο 55χρονος όχι μόνο αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται για το αδίκημα του βιασμού, αλλά ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της 31χρονης για το σύντομο χρονικό διάστημα του ενός μηνός πριν από τρία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο η κόρη του ήταν ενήλικη και κρατώντας πάντα προφυλάξεις.

Ο 55χρονος βάσει των ίδιων πληροφοριών, αμφισβήτησε το τεστ πατρότητας του τρίχρονου παιδιού της κόρης του και ζήτησε να διενεργηθεί εκ νέου εξέταση, έγραψε η rodiaki.gr.

Ο ίδιος σε ερώτηση γιατί να ισχυριστεί όλα αυτά η κόρη του εφόσον δεν είναι αλήθεια, απάντησε πως το κάνει για τον εκδικηθεί. Ο 55χρονος είπε πως η κόρη του συνευρίσκεται ερωτικά με μία Ρομά και πως επιθυμούν να τον διώξουν από το σπίτι του και να μείνουν εκείνες.

Ωστόσο, οι όποιοι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη αποφάσισαν να τον στείλουν ως προσωρινά κρατούμενο στη φυλακή.

Υπενθυμίζεται πως ο 55χρονος που κατηγορείται για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και αιμομιξία, και συνελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2025 μετά από ένταλμα του εξέδωσε ο ανακριτής Ρόδου σε βάρος του, καθώς τα αδικήματα που τον «βαραίνουν» είναι πολύ σοβαρά και επιφέρουν ποινές καθείρξεως από δέκα έως είκοσι έτη, υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις για την ενοχή του αλλά και κίνδυνος να επαναλάβει τις πράξεις του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία αλλά και το κατηγορητήριο, ο 55χρονος διέπραξε όλα όσα του καταλογίζονται σε βάρος του ίδιου του παιδιού του, το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2022.

Όπως η 31 ετών (σήμερα) κόρη του κατήγγειλε στις διωκτικές αρχές πριν από μερικούς μήνες, όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη ήταν στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών. Οι γονείς της είχαν χωρίσει και η ανήλικη -τότε- κοπέλα έμενε στο σπίτι της γιαγιάς της μαζί με τον πατέρα της. Η ίδια καταγγέλλει πως για τουλάχιστον 12 χρόνια βίωνε ένα μαρτύριο, με τον ίδιο της τον πατέρα να την βιάζει σε καθημερινή βάση!

Η ενήλικη πλέον κοπέλα έχει περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τις σκηνές αυτές, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να αναφέρει ότι όλα αυτά ο πατέρας της τα έκανε βρισκόμενος υπό την επήρεια ουσιών.

Η κατάσταση αυτή φέρεται, σύμφωνα με την κατάθεση της 31χρονης, να σταμάτησε όταν εκείνη έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της, το οποίο σήμερα είναι τριών ετών. Μετά από εξέταση DNA που έχει γίνει, διαπιστώθηκε πως βιολογικός πατέρας του τρίχρονου παιδιού είναι ο 55χρονος, δηλαδή ο παππούς του.

Η 31χρονη κοπέλα έχει καταγγείλει πως προσπάθησε αρκετές φορές να ξεφύγει από αυτά που βίωνε από τον ίδιο της τον πατέρα. Μάλιστα κάποια φορά μετακόμισε σε άλλο σπίτι, όμως και εκεί ο 55χρονος πήγαινε και την επισκέπτονταν και έκανε τις πράξεις του.

Όταν δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά τότε η κοπέλα επέστρεφε πίσω. Το μεγάλο της παιδί (13 ετών) ζούσε μαζί της και το μικρό (3 ετών) με τη μητέρα της, όμως μετά από καταγγελία, υπήρξε παρέμβαση των αρμοδίων κοινωνικών υπηρεσιών και τα παιδιά μεγαλώνουν με τη γιαγιά της 31χρονης.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης, όταν κάποια στιγμή η 31χρονη μίλησε σε κάποια φίλη της για όλα αυτά και εκείνη με τη σειρά της την παρότρυνε να μιλήσει στις αρμόδιες διωκτικές αρχές.

Όπως η 31χρονη έχει δηλώσει, μέχρι τότε ουδείς γνώριζε το παραμικρό για τα όσα είχε βιώσει από τον πατέρα της.