Στο ψευδοκράτος, υπάρχει ένας τομέας της ιατρικής που ανθεί, παρ’ ότι άπτεται πολύ σοβαρών ηθικών ζητημάτων. Το θέμα του φύλου απασχολεί πολλούς γονείς και φαίνεται πως, για όσους από αυτούς δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν στην τύχη, το ψευδοκράτος των κατεχόμενων εδαφών στη βόρεια Κύπρο προσφέρει μια διέξοδο.

Είναι δεκάδες οι κλινικές γονιμότητας στα κατεχόμενα που υπόσχονται σε μελλοντικούς γονείς ένα μωρό στο φύλο της προτίμησής τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας μητέρας από τη Γερμανία, η οποία ήρθε στο ψευδοκράτος επειδή η επιλογή φύλου στη Γερμανία απαγορεύεται από τον νόμο. Όπως εξηγεί η ίδια, ήθελε να αποκτήσει ένα κοριτσάκι, για να υπάρχει περισσότερη ισορροπία στην οικογένεια, καθώς μέχρι τώρα είχε κάνει μόνο γιους.

Η διαδικασία επιλογής φύλου δεν είναι στα κατεχόμενα ένα τόσο αμφιλεγόμενο θέμα. Τα έμβρυα που δημιουργούνται από τεχνητή/εξωσωματική γονιμοποίηση, υπόκεινται σε γενετικούς ελέγχους προτού εμφυτευτούν στο ενδομήτριο της μέλλουσας μητέρας. Αν ένα έμβρυο βρεθεί να έχει το αντίθετο φύλο από το επιθυμητό από τους γονείς, το έμβρυο αυτό απορρίπτεται. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία αυτή επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που σχετίζονται με κληρονομικές ασθένειες.



Στα κατεχόμενα όμως εδάφη του ψευδοκράτους που κατέχει η Τουρκία μετά την εισβολή στη βόρεια Κύπρο και που δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ, ούτε από την ΕΕ, η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν έχει καμία ισχύ. Για αυτό και κάθε χρόνο, χιλιάδες γονείς και γυναίκες καταφτάνουν στα κατεχόμενα για να κάνουν τη συγκεκριμένη θεραπεία γονιμότητας με επιλογή φύλου. Εκεί λειτουργούν 30 κλινικές που παρέχουν τις θεραπείες αυτές με πολύ φθηνότερο κόστος από τις ανάλογες κλινικές που βρίσκει κανείς στις ΗΠΑ. Για το μικρό αυτό και διεθνώς απομονωμένο ψευδοκράτος, οι πρακτικές επιλογής φύλου αποφέρουν κέρδη εκατομμυρίων.



Εκπρόσωπος των κλινικών αυτών υποστηρίζει στο τηλε-ρεπορτάζ της DW, ότι ο κύριος όγκος των εργασιών των κλινικών δεν έχει να κάνει με καθαυτή την διαδικασία επιλογής φύλου, αλλά κυρίως με τους γενετικούς ελέγχους. Αν γίνονται κάποιες θεραπείες επιλογής φύλου, αυτές είναι αποκλειστικά και μόνο ένα μέρος των γενικότερων διαδικασιών γενετικού ελέγχου. Ο εκπρόσωπος, που διατηρεί την ανωνυμία του, ισχυρίζεται ότι η επιλογή φύλου από μόνη της δεν επιτρέπεται στο ψευδοκράτος. Όταν όμως κλείνει η κάμερα του ρεπόρτερ της DW, ο εκπρόσωπος φαίνεται να παίρνει τηλέφωνο και να ζητά να αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της κλινικής κάθε αναφορά σε μεμονωμένες διαδικασίες επιλογής φύλου. Και ενώ σε προγενέστερο χρόνο η ιστοσελίδα της κλινικής συνιστούσε την επιλογή φύλου ως ένα μέσο για καλύτερο οικογενειακό προγραμματισμό, μετά το σχετικό ρεπορτάζ η ιστοσελίδα άλλαξε και εξαφανίστηκαν όλες οι αναφορές σε διαδικασίες επιλογής φύλου.



Στη συνέχεια, οι ρεπόρτερ της DW πήγαν σε μία από αυτές τις κλινικές στα κατεχόμενα και με κρυφές κάμερες κατέγραψαν τους υπαλλήλους να λένε, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, ότι μέσα από τις διαδικασίες επιλογής φύλου που παρέχουν, οι γονείς μπορούν κάλλιστα να επιλέξουν αν θα κάνουν αγοράκι ή κοριτσάκι. Η Γερμανίδα μητέρα που πήγε στα κατεχόμενα γιατί ήθελε να κάνει κοριτσάκι και μίλησε για αυτό στην DW, μετά την διαδικασία που δεν στέφθηκε με επιτυχία, έκανε μερικές καίριες διαπιστώσεις. Καταρχάς είπε ότι θεώρησε ύποπτο το γεγονός πως η κλινική έκανε ευκαιρίες αγοράς για τις θεραπείες επιλογής φύλου, αλλά υποσχόταν και επιστροφή χρημάτων αν το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Σχολίασε επίσης ότι κανένας γιατρός στην κλινική δεν μιλούσε αγγλικά, οπότε όλες οι πολύ λεπτές συζητήσεις και διαβουλεύσεις γίνονταν με διερμηνείς.



Παρά τα σοβαρότατα ηθικά ζητήματα που εγείρουν οι πρακτικές επιλογής φύλου, υπάρχουν και πολλές κλινικές γονιμότητας στο ψευδοκράτος που δέχτηκαν να μιλήσουν στο ρεπορτάζ χωρίς ανωνυμία. Τουρκοκύπριοι γιατροί εμφανίζονται στο φακό και δεν συμμερίζονται τα ηθικά ζητήματα της επιλογής φύλου. Ένας εξ αυτών ισχυρίζεται πως η επιλογή φύλου δεν θα πρέπει να γίνεται για το πρώτο παιδί της οικογένειας, αλλά για το δεύτερο ή το τρίτο δεν υπάρχει κανένα ηθικό θέμα. Το ρεπορτάζ καταλήγει με κάποιες ανεπίσημες στατιστικές. Από τις 10.000 τεχνητές γονιμοποιήσεις που γίνονται στο ψευδοκράτος, ένα ποσοστό 50% γίνονται συγκεκριμένα για επιλογή φύλου. Οι επικριτές των πρακτικών αυτών μιλούν για ένα ζοφερό μέλλον, όπου τα “designer babies” θα είναι ευρέως αποδεκτά και δείχνουν προς τις ΗΠΑ, όπου υπάρχουν κλινικές στις οποίες οι γονείς μπορούν να επιλέξουν όχι μόνο το φύλο του παιδιού τους, αλλά ακόμα και το χρώμα ματιών ή μαλλιών τους.