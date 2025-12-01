Αν χρησιμοποιείτε κάρτα ή ηλεκτρονικό πορτοφόλι (Wallet) για τις καθημερινές σας πληρωμές, ή για να στέλνετε και να λαμβάνετε χρήματα, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε: η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε ένα νέο πακέτο κανόνων που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συναλλαγές μας, με στόχο να κάνει τις ηλεκτρονικές πληρωμές πολύ πιο ασφαλείς. Οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν τόσο τους πολίτες όσο και τις τράπεζες και τις ψηφιακές πλατφόρμες, δημιουργώντας ένα πιο διαφανές και ασφαλές περιβάλλον για όλους.

Το βασικό πρόβλημα που θέλει να λύσει η ΕΕ είναι η συνεχής αύξηση της απάτης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι πολίτες πέφτουν θύματα ψηφιακών απατών, όπως το phishing, όπου απατεώνες προσποιούνται ότι μας καλούν από τράπεζες ή γνωστές εταιρείες για να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα και χρήματα. Οι πολίτες συχνά δεν αντιλαμβάνονται πώς γίνονται αυτές οι απάτες μέχρι να είναι αργά και να έχουν χάσει χρήματα. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό το φαινόμενο που έχει λάβει διαστάσεις πανδημίας, οι νέοι κανόνες επιβάλλουν στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και στις τράπεζες να ελέγχουν υποχρεωτικά ότι το όνομα του δικαιούχου και ο αριθμός ΙΒΑΝ ταιριάζουν πριν εγκριθεί οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων.

Μέχρι σήμερα, αυτό συνέβαινε κυρίως στις άμεσες πληρωμές σε ευρώ, όμως από εδώ και στο εξής θα ισχύει για όλες τις συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται δραστικά η πιθανότητα να χαθούν χρήματα σε λάθος λογαριασμό ή να πέσει κάποιος θύμα απάτης.

Οι αλλαγές όμως δεν σταματούν εδώ. Σε περιπτώσεις phishing ή άλλων μορφών ηλεκτρονικής εξαπάτησης, οι πολίτες θα μπορούν πλέον να αποζημιώνονται πλήρως από τον πάροχο πληρωμών ή την τράπεζα, εφόσον έχουν ενημερώσει την αστυνομία και τον πάροχο για το περιστατικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι θα χάσετε χρήματα αν ακολουθήσετε τις σωστές διαδικασίες και ειδοποιήσετε τις αρμόδιες αρχές εγκαίρως.

Παράλληλα, οι τράπεζες και οι πάροχοι θα έχουν την υποχρέωση να «παγώνουν» άμεσα συναλλαγές που θεωρούν ύποπτες, ακόμα και αν πρόκειται για μικρά ποσά. Θα παρέχονται επίσης εργαλεία για τον χρήστη, όπως όρια δαπανών και δυνατότητα άμεσου μπλοκαρίσματος της κάρτας ή του λογαριασμού σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι ύποπτο.

Μια ακόμα σημαντική αλλαγή αφορά την επικοινωνία με τις τράπεζες και τους παρόχους πληρωμών. Πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα επειδή εξυπηρετούνται μόνο από αυτοματοποιημένα συστήματα ή ρομπότ συνομιλίας. Από εδώ και στο εξής, θα είναι υποχρεωτική η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με πραγματικό άνθρωπο, ο οποίος θα μπορεί να λύσει τα προβλήματα ή να δώσει σαφείς οδηγίες σε περίπτωση ύποπτης συναλλαγής. Για παράδειγμα, αν κάποιος παρατηρήσει μια ασυνήθιστη χρέωση στον λογαριασμό του, θα μπορεί να επικοινωνήσει με έναν εκπρόσωπο, να μπλοκάρει τη συναλλαγή και να λάβει οδηγίες για τα επόμενα βήματα. Αυτό κάνει τις συναλλαγές πολύ πιο ασφαλείς και μειώνει την ανασφάλεια που ένιωθαν πολλοί πολίτες μέχρι σήμερα.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πρόσβαση σε μετρητά, ειδικά για όσους ζουν σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές όπου τα ΑΤΜ είναι λίγα ή δύσκολα προσβάσιμα. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν ανάληψη έως 150 ευρώ από εμπορικά καταστήματα, όπως σούπερ μάρκετ, φούρνους ή πρατήρια καυσίμων, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν κάποιο προϊόν. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη: ο πελάτης θα ζητά το ποσό που θέλει στο ταμείο, η χρέωση γίνεται μέσω POS όπως σε μια κανονική πληρωμή με κάρτα, θα εισάγει το PIN του ή θα ακουμπάει την κάρτα του και στη συνέχεια θα παίρνει τα μετρητά στο χέρι. Δεν θα απαιτείται κανένα ειδικό μηχάνημα ή επιπλέον εξοπλισμός, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία πρακτική και προσβάσιμη σε όλους. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και με την επίσημη καθιέρωσή του σε ολόκληρη την ΕΕ, κανείς δεν θα χρειάζεται πλέον να ταλαιπωρείται για να βρει μετρητά, ακόμη και αν ζει μακριά από τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ.