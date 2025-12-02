Καταδικασμένος για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού τιμωρήθηκε από το Εφετείο σε φυλάκιση 20 μηνών ως υπεύθυνος για τη λειτουργία λέσχης (συνδέσμου) οπαδών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου σε αστυνομική έφοδο μετά το φονικό της 1ης Φεβρουαρίου 2022, είχαν βρεθεί διάφορα πολεμοφόδια.

«Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω δεν θα συμμετείχα σε αυτή τη λέσχη», είπε στην απολογία του ο 26χρονος – ο πρώτος από τους δώδεκα οπαδούς του ΠΑΟΚ που είχαν συλληφθεί για το έγκλημα σε βάρος του 19χρονου Άλκη και καταδικασμένος (όπως και οι υπόλοιποι), για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, σε κάθειρξη 27 ετών.

Ο 26χρονος αρνήθηκε ότι ήταν υπεύθυνος της λέσχης, ενώ για τα κλειδιά του χώρου που βρέθηκαν στην κατοχή του (στοιχείο που τον κατέστησε κατηγορούμενο) είπε ότι τα βρήκε πάνω σε τραπέζι. Πρόσθεσε δε, ότι επισκεπτόταν συχνά τη λέσχη, παρακολουθώντας αγώνες της ομάδας του, χωρίς όμως να είναι εγγεγραμμένο μέλος της.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για λειτουργία λέσχης φιλάθλων χωρίς άδεια, κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη, κατοχή κροτίδων, παράνομη οπλοκατοχή και αποδοχή προϊόντων εγκλημάτων, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας (πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 4 έτη και 3 μήνες). Αποφάσισε δε, να αναστείλει την επιβληθείσα ποινή για 3 έτη.

Απευθυνόμενη στον 26χρονο – έγκλειστο σε κατάστημα κράτησης, η πρόεδρος του Δικαστηρίου του συνέστησε να είναι προσεκτικός στο μέλλον. «Ένα παιδί δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, το λέω και ανατριχιάζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.