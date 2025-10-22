Αποφασισμένος να απαντήσει μέσω της δικαστικής οδού δηλώνει ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και με το προσωνύμιο «Φραπές», μετά τα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την εμπλοκή του σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στην κατοχή του φέρεται να εντοπίστηκε περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την περίοδο 2021–2023, καθώς και οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για ψεύδη. Μιλώντας στο creta24.gr, ανέφερε: «Με έχει δει κανείς να κυκλοφορώ στο Ηράκλειο με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, γεμάτο ζωοτροφές μέρα-νύχτα. Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα αυτά είναι ψέματα. Αν κάποιοι νομίζουν ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Εγώ δεν πρόκειται να πέσω, δεν έχω τίποτα να φοβηθώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η Jaguar ήταν για παλιοσίδερα»

Μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Star Channel, ο Ξυλούρης έδωσε διευκρινίσεις για τη Jaguar που αναφέρεται στη δικογραφία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μοντέλο του 1999, το οποίο δεν είχε καμία αξία.

«Ας απαντήσω σε κάτι που παρουσιάστηκε ως “απόδειξη πολυτελούς ζωής”. Η Jaguar που παρουσιάζουν είναι μοντέλο του 1999, ένα αυτοκίνητο 21 ετών. Το πήρα το 2021, σε κατεστραμμένη κατάσταση και ακινητοποιημένο. Παρά τις προσπάθειες να το επισκευάσω, δεν τα κατάφερα. Το έδωσα στον αδερφό μου, ο οποίος επίσης δεν μπόρεσε να το φτιάξει, και τελικά το πουλήσαμε ως παλιοσίδερα – υπάρχει χαρτί και μεταφέρθηκε στην Ιταλία», ανέφερε.

Ο Ξυλούρης εξέφρασε επίσης έντονη ενόχληση για το γεγονός ότι τα στοιχεία της δικογραφίας προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης πριν ο ίδιος λάβει επίσημη γνώση. Είπε: «Σέβομαι απόλυτα τις εισαγγελικές αρχές και τον κ. Βουρλιώτη προσωπικά, αλλά βλέπω για ακόμη μία φορά πορίσματα να διαρρέουν στα κανάλια χωρίς να τα έχω δει ούτε εγώ, ούτε οι δικηγόροι μου. Έτσι δικάζομαι δημόσια, χωρίς να έχω τη δυνατότητα να πω την αλήθεια στους αρμόδιους δικαστές».

Τι διαπίστωσε η Αρχή για το ξέπλυμα

Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αποκάλυψε –σύμφωνα με τις πληροφορίες– σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του κ. Ξυλούρη.

Συγκεκριμένα, μόνο για τα έτη 2021–2023, φέρεται να εντοπίστηκαν αδικαιολόγητα ποσά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ από την έρευνα προέκυψε και η κατοχή οκτώ οχημάτων, μεταξύ αυτών και η προαναφερθείσα Jaguar.

Επιπλέον, η Αρχή φέρεται να διαπίστωσε ότι είχε δηλώσει στο παρελθόν μεγάλες γεωργικές εκτάσεις στη Χίο, γεγονός που του επέτρεψε να λάβει αγροτικές επιδοτήσεις. Στη συνέχεια, φέρεται να ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για λάθος, ωστόσο –κατά την Αρχή– δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα που είχε εισπράξει, ούτε κινήθηκε κάποια διαδικασία διεκδίκησης.

Στον εισαγγελέα η υπόθεση

Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί δήλωσης «πόθεν έσχες». Παράλληλα, ο φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες για τον καταλογισμό προστίμων.

Η έρευνα της Αρχής, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί και αδικήματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αν προκύψουν επαρκή στοιχεία, τότε αναμένεται να σχηματιστεί και δεύτερη, ξεχωριστή δικογραφία.