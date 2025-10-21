Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, μετά την απολογία του 22χρονου που φέρεται ως συνεργός του εγκλήματος.

Κατά την κατάθεσή του ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο νεαρός περιέγραψε λεπτομερώς μια προηγούμενη απόπειρα εναντίον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που, όπως είπε, είχε στόχο να τον ληστέψει και να τον εκβιάσει.

Όπως αναφέρει το Mega στην απολογία του ο 22χρονος ανέφερε ότι, αφού πλησίασε το σπίτι του θύματος, κρύφτηκε σε θάμνους και, όταν ο ιδιοκτήτης επέστρεψε με αυτοκίνητο, τον πλησίασε εμφανίζοντας αεροβόλο και απαιτώντας χρήματα. Σύμφωνα με την περιγραφή του, προσπάθησε να τρομάξει τον άνδρα και να τον εξαναγκάσει, λέγοντάς του ότι θα αποκαλύψει συγκεκριμένες πράξεις αν δεν του έδινε χρήματα. Η επίθεση κατέληξε σε πυροβολισμό, με τον τραυματισμό στον ώμο, ενώ ο δράστης υποστηρίζει ότι ο ιδιοκτήτης συνέχισε να αντιδρά και εκείνος τράπηκε σε φυγή χωρίς να πάρει λεφτά.

Η περιγραφή για την πρώτη απόπειρα

«Αφού έφτασα στο σπίτι του, πάρκαρα κοντά το σκούτερ και κατέβηκα με τα πόδια. Κρύφτηκα σε κάτι θάμνους και περίμενα μέχρι να έρθει. Όταν έφτασε με το αυτοκίνητό του, τον πλησίασα, έβγαλα το αεροβόλο για να τρομάξει και του είπα να μου δώσει ό,τι λεφτά έχει πάνω του, αλλιώς θα διέδιδα σε όλους ότι πειράζει σεξουαλικώς αγοράκια. Αυτός τότε με ρώτησε ‘παίζεις;’ και του απάντησα ‘ναι, παίζω’, με παιδική φωνή έτσι ώστε να νομίζει ότι είμαι κάποιο από τα παιδάκια που πιθανόν έχει πειράξει στο παρελθόν.

»Αυτός μου επιτέθηκε με μία μπλούζα που κρατούσε στο χέρι του και αφού έκανα βήματα προς τα πίσω για να τον αποφύγω, πάτησα την σκανδάλη και τον πέτυχα κάπου στον ώμο. Από ό,τι κατάλαβα δεν τον είχα τραυματίσει σοβαρά, γιατί συνέχισε να μου επιτίθεται και να φωνάζει βοήθεια. Τότε έτρεξα κι έφυγα γρήγορα. Γύρισα στην Αθήνα χωρίς να έχω καταφέρει τίποτα και φυσικά χωρίς να έχω λεφτά. Ήμουν τόσο χάλια οικονομικά που αναγκαζόμουν να εκδίδομαι».

Η περιγραφή για την γνωριμία με τον ανιψιό

Σε άλλο σημείο, μιλά και για την γνωριμία του με τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του.

«Όλα άρχισαν το 2022 όταν εγώ δούλευα σε μία καφετέρια – μπαρ στο Κολωνάκι. Γνώρισα έναν άνδρα περίπου 28 χρόνων, που είχε έρθει 2 – 3 φορές στο μαγαζί σαν πελάτης. Ερχόταν με ακριβά αυτοκίνητα, φορούσε ακριβά ρούχα, κάπνιζε πούρα και μου έδωσε την εντύπωση ότι είχε λεφτά. Του ζήτησα να με φιλοξενήσει το καλοκαίρι στο κάμπινγκ και δέχθηκε. Πήγα, και το τρίτο βράδυ με προσέγγισε στη σκηνή ένας ηλικιωμένος, που μου συστήθηκε ως ο ιδιοκτήτης. Λίγο λίγο με πλησίαζε μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να έρθει μέσα στην σκηνή μου.

Ένιωθα άβολα και προσπαθούσα μάταια να τον απωθήσω. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθουμε σε σωματική επαφή χωρίς τη θέλησή μου και χωρίς να μπορώ να κάνω κάτι για να το αποτρέψω. Είχα τρελαθεί, δεν ήξερα τι να κάνω. Άρχισα να φωνάζω και να του λέω ότι θα τα πω στην Αστυνομία. Αυτός ψύχραιμος έβγαλε από την τσέπη του ένα πάκο με πολλά λεφτά, μου πέταξε δύο χαρτονομίσματα των διακοσίων ευρώ και μου είπε ‘πάρε αυτά για να μην μιλήσεις’. Εγώ συνέχισα να φωνάζω ότι θα τα πω όλα και τότε μου είπε ‘ποιον θα πιστέψουν; Εσένα που είσαι 18 χρόνων ή εμένα που είμαι εδώ 50 χρόνια;’ κι έφυγε.

»Το επόμενο πρωί μάζεψα τα πράγματά μου και γύρισα Αθήνα. Σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τι είχε γίνει και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Άρχισα να κάνω εντατική χρήση κοκαΐνης, μία ουσία που δεν είχα κάνει ποτέ, γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτό που μου είχε συμβεί. Ο καιρός περνούσε αλλά αυτό το τραύμα δεν έφευγε με τίποτα. Στα επόμενα χρόνια η κατάσταση στο σπίτι μου όλο και χειροτέρευε. Ο πατέρας μου έχει πρόβλημα υγείας, είχε χωρίσει με τη μάνα μου και είχε φύγει. Ο αδελφός μου επίσης είχε φύγει και είχα μείνει με τη μάνα μου, η οποία είχε προβλήματα και όλο και χειροτέρευε.

Πήρα την απόφαση να φύγω και να βρω ένα σπίτι να μείνω μόνος μου για να έχω καλύτερο περιβάλλον. Επειδή δεν είχα δουλειά με καλά λεφτά, ζήτησα από τη μάνα μου 500 ευρώ, αλλά δεν μου τα έδωσε κι έψαχνα να δω τι θα κάνω. Τότε, μου ήρθε η εικόνα μέσα στην σκηνή με τον ηλικιωμένο να βγάζει το μασούρι με τα λεφτά από την τσέπη του και να μου πετάει τα 400 ευρώ. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να τον απειλήσω ότι θα αποκαλύψω ότι βιάζει αγόρια».