Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MARC για λογαριασμό του ΑΝΤ1 επιφύλλασε πολλές ανατροπές, καθώς οι πολίτες ρωτήθηκαν μεταξύ άλλων για τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Πιο αναλυτικά, η μητέρα που δίνει μάχη να δικαιωθεί η μνήμη της κόρης της που σκοτώθηκε στα Τέμπή από τη σύγκρουση των δύο τρένων, εμφανίζει υψηλά ποσοστά σε περίπτωση που προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Συνολικά, το 32,3% θα ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον αυτό τον πολιτικό φορέα, με το 57,3% να διαφωνεί. Επίσης, περισσότεροι οι νέοι θα στήριζαν ένα τέτοιο πολιτικό εγχείρημα, με την υποστήριξη να μειώνεται όσο αυξάνεται και η ηλικία.

Η περίπτωση Τσίπρα

Η δημοσκόπηση έθεσε ερώτημα και για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σε περίπτωση που προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για άνοιγμα στη κεντροαριστερά και συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ. Το 24% θα ψήφιζε νέο κόμμα Τσίπρα, με το 72,8% να είναι αρνητικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

Η δημοσκόπηση κατέγραψε και την άποψη των πολιτών για την περίπτωση που κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.

Το 16,3% θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα, σε αντίθεση με το 81,4%.

Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας βρίσκει περισσότερο έρεισμα στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο συνηπήρξε μόνο στη κυβέρνηση 2012-2015, παρά στον πολιτικό φορέα που ανήκε όλη σχεδόν τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, το 8,7% των «γαλάζιων» ψηφοφόρων θα στήριζαν Σαμαρά, έναντι του 26,6% από το ΠΑΣΟΚ.