Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο δράστης της δολοφονίας στη Φοινικούντα μπήκε στον χώρο, σκότωσε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με το όπλο του, αλλά δεν κινήθηκε προς το συρτάρι όπου βρίσκονταν χρήματα, που ήταν πολύ κοντά του.

Οι δράστες έκαναν ολόκληρη τη διαδρομή, έκατσαν στο χωράφι και περίμεναν έξω από το κάμπινγκ για περίπου 30-40 λεπτά, μέχρι να τους δοθεί το σύνθημα να μπουν μέσα.

Ο ανιψιός σηκώθηκε για να καθίσει ο πελάτης, που ήταν ο δράστης. Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για να φτάσει πολύ κοντά στον 68χρονο ο εκτελεστής. Ο νεαρός δεν κάθισε τελικά, πλησίασε από το πλάι, δίπλα από το πλεξιγκλάς, και τότε πυροβόλησε.

Μόλις τον πυροβόλησε δύο φορές, πλήττοντάς τον θανάσιμα, δεν έβαλε καν το χέρι στο συρτάρι για να πάρει τα χρήματα — περίπου 1.580 ευρώ σε μετρητά, όπως μετέδωσε το MEGA. Αντίθετα, καταδίωξε τον επιστάτη και τον σκότωσε και εκείνον. Αυτό φαίνεται να δείχνει ότι δεν πήγε για ληστεία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

«Αν ήθελε να πάρει τα χρήματα, μπορούσε να το κάνει, αφού είχε ήδη σκοτώσει τον ιδιοκτήτη και βρισκόταν μόλις ένα μέτρο από το συρτάρι. Όμως δεν το έκανε.

«Μια κίνηση να έκανε, θα χτυπούσε τον ανιψιό. Δεν πήρε τα λεφτά και κυνήγησε τον επιστάτη. Ο χώρος είναι πολύ μικρός», είπε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.