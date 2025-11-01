Το παζλ της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρίου προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές, οι οποίες εξετάζουν ενδελεχώς τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που έχουν σταλεί από τα «πακιστανικά» κινητά.

Οι αρχές παρακολουθούν συνολικά τέσσερα κινητά που έχουν δραστηριότητα στην περιοχή, αλλά δεν είναι τα μόνα. Στην έρευνα μπαίνουν και τέσσερα κινητά του οικογενειακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας δήλωσε για την υπόθεση: «Στενεύει ο κύκλος για την υπόθεση της Φοινικούντας. Η αστυνομία προσπαθεί να «δέσει» κάποιους ανθρώπους. Πλέον έχει σφίξει ο κλοιός σε κάποιους ανθρώπους, πρώτα ήταν οι αμφιβολίες, μετά ήταν οι επεξεργασμένες πληροφορίες και τώρα πλέον φτάνουμε στο τέλος για να μπορέσουν να “δεθούν” όλα αυτά και να παραδοθεί αυτός ο φάκελος για τις συλλήψεις στην εισαγγελία. Εμπλέκονται και άτομα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον».

Σημειώνεται πως μεταξύ των μελών της οικογένειας του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα έχει ξεσπάσει άγρια κόντρα. Οι συγγενείς του θύματος αλληλοκατηγορούνται τόσο για το ποιος είναι υπεύθυνος για τη διπλή εκτέλεση, όσο και για το ποιος ήθελε να επωφεληθεί από την τεράστια περιουσία που είχε ο 68χρονος.

Στο επίκεντρο της διαμάχης φέρεται να βρίσκονται ο ανιψιός και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας και από την άλλη η ανιψιά του 68χρονου που είχε αποκλειστεί από τη διαθήκη.

Ο ανιψιός και βασικός κληρονόμος του θύματος υπέβαλε αίτημα προς την αστυνομία, ζητώντας άδεια να εισέλθει στην έπαυλη του θείου του προκειμένου να τοποθετήσει εκεί την τέφρα του, όπως –όπως υποστηρίζει– ήταν επιθυμία του εκλιπόντος. Στο εξώδικο που απέστειλε προς την ξαδέλφη του, ο ανιψιός ενημέρωνε πως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 16:00, σκοπεύει να τελέσει τρισάγιο στη μνήμη του θείου του στην κατοικία του στη Φοινικούντα, παρουσία ιερέα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η επιστολή, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην ανακοίνωση της τελετής. Περιλαμβάνει και αιχμές προς την ξαδέλφη του, με τον αποστολέα να κάνει λόγο για διαταραγμένες σχέσεις μεταξύ εκείνης και του θύματος.

Η ανιψιά του θύματος δεν άφησε αναπάντητη την επιστολή. Με δικό της εξώδικο υπενθύμισε πως η έπαυλη του 68χρονου παραμένει σφραγισμένη κατόπιν εισαγγελικής εντολής και οποιαδήποτε ενέργεια εντός του χώρου θα πρέπει να εγκριθεί από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. «Έζησε τον θείο του 30 χρόνια – δεν έχει καν προλάβει να πενθήσει».